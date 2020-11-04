В Роспотребнадзоре назвали нетипичный симптом коронавируса

4 ноября в России был зафиксирован максимальный за все время пандемии суточный прирост числа граждан, у которых был выявлен коронавирус — 19 768. Общее число заболевших в стране достигло 1 693 454 человек. За сутки от коронавируса умерли 389 пациентов, за весь период пандемии — 29 217.