В Роспотребнадзоре назвали нетипичный симптом коронавируса
Одним из симптомов коронавируса может являться заложенность ушей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19», — сказала она.
Такие данные были получены в результате исследования, проведенного в Турции, отметила Пшеничная. Местные ученые обследовали 172 пациента с коронавирусом и выявили заложенность ушей у 18% из них. При этом 12% перенесли болезнь в легкой форме.
Эпидемиолог добавила, что данный симптом может встречаться также при ОРВИ. Она призвала людей, которые страдают от заложенности на протяжении нескольких дней и испытывают боли, незамедлительно обращаться к отоларингологу,
4 ноября в России был зафиксирован максимальный за все время пандемии суточный прирост числа граждан, у которых был выявлен коронавирус — 19 768. Общее число заболевших в стране достигло 1 693 454 человек. За сутки от коронавируса умерли 389 пациентов, за весь период пандемии — 29 217.