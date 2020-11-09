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Мэр Владивостока заразился коронавирусом

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Глава Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусом и ушел на больничный, сообщили ТАСС в городской мэрии.

«Гуменюк на больничном с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Он находится в городе», — сообщили агентству. Состояние Гуменюка в городской администрации не уточнили. Временно исполняющим обязанности главы Владивостока назначена вице-мэр Наталья Соколова.

В конце октября коронавирусом заразился мэр Уфы Ульфат Мустафин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил президент Башкирии Радий Хабиров. По его словам, болезнь Мустафина протекает тяжело. 29 октября мэр Уфы скончался на 62-м году жизни, после 35-дневной борьбы с болезнью.

В течение последнего месяца коронавирусом также заразился ряд губернаторов: Пензенской области Иван Белозерцев, Иркутской области Игорь Кобзев, Кемеровской области Сергей Цивилев, Орловской области Андрей Клычков и Костромской области Сергей Ситников. Болезнь большинства из них протекает в легкой форме.

По данным оперштаба на 9 ноября, в России было зарегистрировано рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19: 21 798. 10 722 пациента выздоровели, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с коронавирусом. За весь период выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, число смертей превысило 30 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных