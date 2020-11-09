Мэр Владивостока заразился коронавирусом
Глава Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусом и ушел на больничный, сообщили ТАСС в городской мэрии.
«Гуменюк на больничном с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Он находится в городе», — сообщили агентству. Состояние Гуменюка в городской администрации не уточнили. Временно исполняющим обязанности главы Владивостока назначена вице-мэр Наталья Соколова.
В течение последнего месяца коронавирусом также заразился ряд губернаторов: Пензенской области Иван Белозерцев, Иркутской области Игорь Кобзев, Кемеровской области Сергей Цивилев, Орловской области Андрей Клычков и Костромской области Сергей Ситников. Болезнь большинства из них протекает в легкой форме.
По данным оперштаба на 9 ноября, в России было зарегистрировано рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19: 21 798. 10 722 пациента выздоровели, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с коронавирусом. За весь период выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, число смертей превысило 30 000.