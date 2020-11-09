Мэр Владивостока заразился коронавирусом

По данным оперштаба на 9 ноября, в России было зарегистрировано рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19: 21 798. 10 722 пациента выздоровели, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с коронавирусом. За весь период выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, число смертей превысило 30 000.