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Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом. Продолжу работать дистанционно», — написал губернатор, добавив, что узнал о результатах теста 4 ноября.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, с начала пандемии в Пензенской области выявлено 15 918 случаев заражений вирусом. Выздоровели 11 516 человек. Умерли 192. 4 ноября в России был зафиксирован максимальный за все время пандемии суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией — 19 768. Общее число заболевших в стране достигло 1 693 454 человек. За сутки от коронавируса умерли 389 пациентов, за весь период пандемии — 29 217.

26 октября стало известно о заражении коронавирусом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главы Кузбасса Сергея Цивилева, писал ТАСС. 29 октября о положительном тесте на коронавирус сообщил губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. 3 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных