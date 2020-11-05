Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, с начала пандемии в Пензенской области выявлено 15 918 случаев заражений вирусом. Выздоровели 11 516 человек. Умерли 192. 4 ноября в России был зафиксирован максимальный за все время пандемии суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией — 19 768. Общее число заболевших в стране достигло 1 693 454 человек. За сутки от коронавируса умерли 389 пациентов, за весь период пандемии — 29 217.