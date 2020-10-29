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Мэр Уфы умер после заражения коронавирусом

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин, заразившийся коронавирусом, умер на 62-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии, передает ТАСС. 

«Сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», — сказали агентству в пресс-службе. 

Накануне глава Башкирии Радий Кабиров сообщил, что Мустафин заразился коронавирусом, у него была диагностирована пневмония и серьезно повреждены легкие. 

Мустафин возглавил администрацию города в октябре 2018 года. До этого работал заместителем гендиректора подразделения «Газпрома» в Уфе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных