Мэр Уфы умер после заражения коронавирусом
Мэр Уфы Ульфат Мустафин, заразившийся коронавирусом, умер на 62-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии, передает ТАСС.
«Сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», — сказали агентству в пресс-службе.
Накануне глава Башкирии Радий Кабиров сообщил, что Мустафин заразился коронавирусом, у него была диагностирована пневмония и серьезно повреждены легкие.
Мустафин возглавил администрацию города в октябре 2018 года. До этого работал заместителем гендиректора подразделения «Газпрома» в Уфе.