Глава Еврейской автономной области заразился коронавирусом
Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.
«Если кто-нибудь еще думает, что коронавирус – шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьёзные осложнения... Я узнал об этом, когда заболел», — написал Гольдштейн. Он добавил, что уходит на самоизоляцию на две недели, на это время прекращает все личные контакты и будет работать удаленно.
Глава региона призвал соблюдать масочный режим и правила гигиены. «Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно» , — написал Гольдштейн.
В октябре коронавирусом заразились четверо глав регионов: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Кемеровской области Сергей Цивилев, Орловской области Андрей Клычков и Костромской области Сергей Ситников. Также заболел ряд мэров крупных городов и глав региональных администраций. Большинство сообщают, что переносят болезнь в легкой форме и продолжают выполнять должностные обязанности удаленно.
По данным оперштаба на 29 октября, в России за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 581 693. Умерли за сутки 366 пациентов, выздоровели 14 740 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 27 301, продолжают лечение 368 351 человек.