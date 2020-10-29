Глава Еврейской автономной области заразился коронавирусом

«Если кто-нибудь еще думает, что коронавирус – шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьёзные осложнения... Я узнал об этом, когда заболел», — написал Гольдштейн. Он добавил, что уходит на самоизоляцию на две недели, на это время прекращает все личные контакты и будет работать удаленно.