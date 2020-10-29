Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Глава Еврейской автономной области заразился коронавирусом

Ведомости

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.

«Если кто-нибудь еще думает, что коронавирус – шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьёзные осложнения... Я узнал об этом, когда заболел», —  написал Гольдштейн. Он добавил, что уходит на самоизоляцию на две недели, на это время прекращает все личные контакты и будет работать удаленно.

Глава региона призвал соблюдать масочный режим и правила гигиены. «Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно» , — написал Гольдштейн. 

В октябре коронавирусом заразились четверо глав регионов: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Кемеровской области Сергей Цивилев, Орловской области Андрей Клычков и Костромской области Сергей Ситников. Также заболел ряд мэров крупных городов и глав региональных администраций. Большинство сообщают, что переносят болезнь в легкой форме и продолжают выполнять должностные обязанности удаленно.

По данным оперштаба на 29 октября, в России за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 581 693. Умерли за сутки 366 пациентов, выздоровели 14 740 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 27 301, продолжают лечение 368 351 человек.

Ранее по теме: За сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных