Губернатор Костромской области Ситников заразился коронавирусом
Губернатор Костромской области Сергей Ситников заболел коронавирусом и переходит на удаленную работу, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Несмотря на строгое соблюдение главой региона всех мер безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, обязательное ношение средств защиты органов дыхания в ходе всех общественных мероприятий и рабочих встреч у губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявлена коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что глава региона переходит на дистанционный режим работы.
Инаугурация Ситникова переносится с 15 октября на более поздний срок. «Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию — её завтра не будет. Чувствую себя вполне хорошо, проблем со здоровьем нет, не температурю», — приводит пресс-служба слова Ситникова.
Это второй с начала недели случай заболевания коронавирусом главы региона. 12 октября о заражении объявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он также перешел на удаленку и продолжает выполнять свои обязанности.
На выборах губернатора Костромской области в сентябре 2020 г. 57-летний Сергей Ситников победил с результатом 64,65% голосов при явке 31,98%, продолжив занимать должность главы региона. На этом посту он находится с 2012 г.
По данным оперштаба, 14 октября в России выявили рекордный 14 231 новый случай коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 1 340 409. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек, 239 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, более 1 млн выздоровели, 277 499 продолжают лечение.