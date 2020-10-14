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Губернатор Костромской области Ситников заразился коронавирусом

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников заболел коронавирусом и переходит на удаленную работу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Несмотря на строгое соблюдение главой региона всех мер безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, обязательное ношение средств защиты органов дыхания в ходе всех общественных мероприятий и рабочих встреч у губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявлена коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что глава региона переходит на дистанционный режим работы.

Инаугурация Ситникова переносится с 15 октября на более поздний срок. «Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию — её завтра не будет. Чувствую себя вполне хорошо, проблем со здоровьем нет, не температурю», — приводит пресс-служба слова Ситникова.

Это второй с начала недели случай заболевания коронавирусом главы региона. 12 октября о заражении объявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он также перешел на удаленку и продолжает выполнять свои обязанности.

На выборах губернатора Костромской области в сентябре 2020 г. 57-летний Сергей Ситников победил с результатом 64,65% голосов при явке 31,98%, продолжив занимать должность главы региона. На этом посту он находится с 2012 г.

По данным оперштаба, 14 октября в России выявили рекордный 14 231 новый случай коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 1 340 409. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек, 239 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, более 1 млн выздоровели, 277 499 продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных