Губернатор Костромской области Ситников заразился коронавирусом

Инаугурация Ситникова переносится с 15 октября на более поздний срок. «Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию — её завтра не будет. Чувствую себя вполне хорошо, проблем со здоровьем нет, не температурю», — приводит пресс-служба слова Ситникова.