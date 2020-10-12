Глава Орловской области сообщил о заражении коронавирусом

«Друзья! Как вы видите, коронавирус снова наступает: показатели заболеваемости COVID-19 в нашем регионе, как и по стране в целом, растут. На прошлой неделе мы перешагнули рубеж в сотню заболевших в день. К сожалению, вирус не обошёл и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен», — сказал Клычков.