Глава Орловской области сообщил о заражении коронавирусом
Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о своем заражении коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в Instagram.
«Друзья! Как вы видите, коронавирус снова наступает: показатели заболеваемости COVID-19 в нашем регионе, как и по стране в целом, растут. На прошлой неделе мы перешагнули рубеж в сотню заболевших в день. К сожалению, вирус не обошёл и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен», — сказал Клычков.
По его словам, он продолжит исполнять свои служебные обязанности в дистанционном режиме. «Тем не менее, я не прекращаю работать. Исполнять свои обязанности пока буду дистанционно, совещания проводить в режиме видеоконференцсвязи», — добавил глава региона.
По данным оперштаба на 12 октября, суточная заболеваемость коронавирусом составила 13 592 человека. 11 октября оперштаб сообщил о 13 634 случаях коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.
Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 312 310. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека, 125 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исходов, 1 024 235 человек выздоровели, продолжают лечение более 265 000. 11 октября был зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированный с начала пандемии: 13 634 случая заражения.