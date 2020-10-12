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Глава Орловской области сообщил о заражении коронавирусом

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о своем заражении коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в Instagram.

«Друзья! Как вы видите, коронавирус снова наступает: показатели заболеваемости COVID-19 в нашем регионе, как и по стране в целом, растут. На прошлой неделе мы перешагнули рубеж в сотню заболевших в день. К сожалению, вирус не обошёл и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен», — сказал Клычков.

По его словам, он продолжит исполнять свои служебные обязанности в дистанционном режиме. «Тем не менее, я не прекращаю работать. Исполнять свои обязанности пока буду дистанционно, совещания проводить в режиме видеоконференцсвязи», — добавил глава региона.

По данным оперштаба на 12 октября, суточная заболеваемость коронавирусом составила 13 592 человека. 11 октября оперштаб сообщил о 13 634 случаях коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.

Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 312 310. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека, 125 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исходов, 1 024 235 человек выздоровели, продолжают лечение более 265 000. 11 октября был зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированный с начала пандемии: 13 634 случая заражения.

Ранее по теме: В России выявили более 13 500 новых случая коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных