За сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса366 человек умерли
В России за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 581 693. Умерли за сутки 366 пациентов, выздоровели 14 740 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 27 301, продолжают лечение 368 351 человек.
Ранее рекордный суточный прирост был зафиксирован 26 октября — тогда были выявлены 17 347 заболевших коронавирусом за сутки. Вчера, 28 октября, в стране было выявлено 16 202 новых заболевших за сутки.
В Москве за сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 780 пациентов, умерли 66 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+758), Подмосковье (+514), Нижегородская (+386) и Ростовская (+312) области. По оценке эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще две-три недели, писал ТАСС.
В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (413 928), Московская область (85 762) и Санкт-Петербург (59 721).