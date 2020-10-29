За сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 780 пациентов, умерли 66 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+758), Подмосковье (+514), Нижегородская (+386) и Ростовская (+312) области. По оценке эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще две-три недели, писал ТАСС.