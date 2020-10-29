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За сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса

366 человек умерли
Ведомости
Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 581 693. Умерли за сутки 366 пациентов, выздоровели 14 740 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 27 301, продолжают лечение 368 351 человек.

Ранее рекордный суточный прирост был зафиксирован 26 октября — тогда были выявлены 17 347 заболевших коронавирусом за сутки. Вчера, 28 октября, в стране было выявлено 16 202 новых заболевших за сутки.

В Москве за сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 780 пациентов, умерли 66 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+758), Подмосковье (+514), Нижегородская (+386) и Ростовская (+312) области. По оценке эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще две-три недели, писал ТАСС.

В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (413 928), Московская область (85 762) и Санкт-Петербург (59 721).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных