Медведев сообщил о росте случаев «сетевого экстремизма» в России

«Значительную угрозу представляет "сетевой экстремизм". Всего за девять месяцев этого года зарегистрировано чуть более 650 экстремистских преступлений, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Медведев на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки.