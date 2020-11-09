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Медведев сообщил о росте случаев «сетевого экстремизма» в России

Ведомости

Число случаев «сетевого экстремизма» в России за девять месяцев 2020 г. выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. 

«Значительную угрозу представляет "сетевой экстремизм". Всего за девять месяцев этого года зарегистрировано чуть более 650 экстремистских преступлений, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Медведев на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки.

По его словам, каждое четвертое зарегистрированное в этом году преступление связано с использованием современных средств связи. Более половины таких правонарушений совершается при помощи интернета, свыше 40% — посредством мобильной связи. Кроме того, резко увеличилось число противоправных действий с использованием расчетных карт, рассказал Медведев.

В июле МВД России сообщило почти о двукратном росте числа киберпреступлений в стране: за январь – июнь он составил 91,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В итоге доля этого вида преступлений в общей структуре преступности достигла 22,3%. В октябре глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%. 

Позже министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России создается центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством.

Ранее по теме: В России создадут центр по борьбе с телефонным мошенничеством

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных