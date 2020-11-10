В ЕР предложили увольнять сотрудников на удаленке за невыход на связь
Работодатель сможет уволить работающего дистанционно сотрудника, если тот не выходит на связь более двух дней без уважительной причины, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на поправки к законопроекту об удаленке, авторами которых стали депутаты и сенаторы от «Единой России».
«Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя», — говорится в документе.
Работодатель также сможет уволить сотрудника, который изменил место выполнения своей работы, если это привело к невозможности исполнения им обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. Кроме того, поправками предлагается разрешить работодателям в случае чрезвычайной ситуации, в том числе эпидемии, а также по решению властей перевести сотрудника на удаленку без его согласия. Новые правила вступят в силу в случае принятия поправок.
Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о поправках в Трудовой кодекс об удаленной и дистанционной работе. Авторы практически переписали главу 49.1 о дистанционной работе, добавив также четыре новые статьи: о временной удаленной работе, о комбинированной (офисно-дистанционной), о порядке взаимодействия работодателя с работником в нерабочие часы и об оплате сверхурочных. Закон может вступить в силу 1 января 2021 г.