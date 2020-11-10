В ЕР предложили увольнять сотрудников на удаленке за невыход на связь

Работодатель также сможет уволить сотрудника, который изменил место выполнения своей работы, если это привело к невозможности исполнения им обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. Кроме того, поправками предлагается разрешить работодателям в случае чрезвычайной ситуации, в том числе эпидемии, а также по решению властей перевести сотрудника на удаленку без его согласия. Новые правила вступят в силу в случае принятия поправок.