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В ЕР предложили увольнять сотрудников на удаленке за невыход на связь

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Работодатель сможет уволить работающего дистанционно сотрудника, если тот не выходит на связь более двух дней без уважительной причины, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на поправки к законопроекту об удаленке, авторами которых стали депутаты и сенаторы от «Единой России».

«Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя», — говорится в документе. 

Работодатель также сможет уволить сотрудника, который изменил место выполнения своей работы, если это привело к невозможности исполнения им обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. Кроме того, поправками предлагается разрешить работодателям в случае чрезвычайной ситуации, в том числе эпидемии, а также по решению властей перевести сотрудника на удаленку без его согласия. Новые правила вступят в силу в случае принятия поправок.

Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о поправках в Трудовой кодекс об удаленной и дистанционной работе. Авторы практически переписали главу 49.1 о дистанционной работе, добавив также четыре новые статьи: о временной удаленной работе, о комбинированной (офисно-дистанционной), о порядке взаимодействия работодателя с работником в нерабочие часы и об оплате сверхурочных. Закон может вступить в силу 1 января 2021 г.

Ранее по теме: Собянин объявил о переходе на удаленную работу 1 млн человек в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных