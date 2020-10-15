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Собянин объявил о переходе на удаленную работу 1 млн человек в Москве

Ведомости

Около 1 млн человек в Москве уже перешли на удаленный режим работы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале »Россия-1», передает ТАСС. По его словам, горожане стали более ответственно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима. Это касается и горожан старше 65 лет. 

«Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку», — заявил столичный градоначальник.

Собянин также сообщил, что пассажиропоток в общественном транспорте Москвы снизился примерно на 39% за неделю. 

С 12 октября московские работодатели должны еженедельно предоставлять в правительство столицы в электронном виде данные о переведенных на удаленную работу сотрудниках. В частности, работодатели должны предоставлять номера мобильных телефонов, электронных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, а также государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Помимо информации о работниках они должны будут предоставлять информацию о численности сотрудников, в том числе, переведенных на удаленку.

Работодатели, не выполнившие требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников и всех сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, будут привлекаться к административной ответственности. Исключение составляют граждане, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций, отмечается в указе.

Сегодня Собянин также объявил, что посещение ночных клубов и баров в Москве станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377. По его словам, ввести систему посещения ночных клубов и баров Москвы по QR-кодам предложили представители этих заведений, чтобы избежать закрытия.

В Москве за последние сутки зафиксировано 3942 случая заражения коронавирусом, 1 953 пациента выздоровели, 57 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 347 946 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+638), Подмосковье (+439), Ростовская (+281) и Нижегородская области (+281). Всего в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса. По данным оперштаба, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 1 354 163.

Ранее по теме: Собянин объяснил введение регистрации посетителей баров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных