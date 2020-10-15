Собянин объявил о переходе на удаленную работу 1 млн человек в Москве

Сегодня Собянин также объявил, что посещение ночных клубов и баров в Москве станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377. По его словам, ввести систему посещения ночных клубов и баров Москвы по QR-кодам предложили представители этих заведений, чтобы избежать закрытия.