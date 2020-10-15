Собянин объявил о переходе на удаленную работу 1 млн человек в Москве
Около 1 млн человек в Москве уже перешли на удаленный режим работы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале »Россия-1», передает ТАСС. По его словам, горожане стали более ответственно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима. Это касается и горожан старше 65 лет.
«Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку», — заявил столичный градоначальник.
Собянин также сообщил, что пассажиропоток в общественном транспорте Москвы снизился примерно на 39% за неделю.
С 12 октября московские работодатели должны еженедельно предоставлять в правительство столицы в электронном виде данные о переведенных на удаленную работу сотрудниках. В частности, работодатели должны предоставлять номера мобильных телефонов, электронных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, а также государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Помимо информации о работниках они должны будут предоставлять информацию о численности сотрудников, в том числе, переведенных на удаленку.
Работодатели, не выполнившие требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников и всех сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, будут привлекаться к административной ответственности. Исключение составляют граждане, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций, отмечается в указе.
Сегодня Собянин также объявил, что посещение ночных клубов и баров в Москве станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377. По его словам, ввести систему посещения ночных клубов и баров Москвы по QR-кодам предложили представители этих заведений, чтобы избежать закрытия.
В Москве за последние сутки зафиксировано 3942 случая заражения коронавирусом, 1 953 пациента выздоровели, 57 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 347 946 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+638), Подмосковье (+439), Ростовская (+281) и Нижегородская области (+281). Всего в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса. По данным оперштаба, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 1 354 163.