Власти Москвы анонсировали рейды по ночным клубам

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Он подписал указ о запрете работы общепита, ночных клубов и баров с 23:00 до 6:00. Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января. С 19 октября в Москве действует система чек-ин по QR-коду или СМС в работающих ночью ночных клубах, барах и ресторанах. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрироваться.