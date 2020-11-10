Власти Москвы анонсировали рейды по ночным клубам
Власти Москвы будут проводить рейды по соблюдению ночными клубами указа мэра о запрете работы ночью, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.
«Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23:00 до 6 утра», — сказал Немерюк. Невыполнение требований повлечет штраф, отметил он.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Он подписал указ о запрете работы общепита, ночных клубов и баров с 23:00 до 6:00. Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января. С 19 октября в Москве действует система чек-ин по QR-коду или СМС в работающих ночью ночных клубах, барах и ресторанах. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрироваться.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5 902 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 663 пациента, 68 умерли. За весь период в Москве зарегистрировано 481 068 заболевших, 346 889 человек выздоровели, 7 429 пациентов умерли. Всего в России за сутки выявили 20 977 новых случаев заражения COVID-19.