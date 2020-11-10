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Власти Москвы анонсировали рейды по ночным клубам

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Власти Москвы будут проводить рейды по соблюдению ночными клубами указа мэра о запрете работы ночью, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка. 

«Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23:00 до 6 утра», — сказал Немерюк. Невыполнение требований повлечет штраф, отметил он.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Он подписал указ о запрете работы общепита, ночных клубов и баров с 23:00 до 6:00. Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января. С 19 октября в Москве действует система чек-ин по QR-коду или СМС в работающих ночью ночных клубах, барах и ресторанах. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрироваться.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5 902 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 663 пациента, 68 умерли. За весь период в Москве зарегистрировано 481 068 заболевших, 346 889 человек выздоровели, 7 429 пациентов умерли. Всего в России за сутки выявили 20 977 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее по теме: Собянин предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных