Собянин спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом
Москва выйдет из осеннего подъема заболеваемости коронавирусом через несколько месяцев, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Я уверен, через несколько месяцев мы и из этого пика пандемии выйдем. Более того, если мы весной из него выходили, понимая, что осенью столкнемся еще с серьезными проблемами: что вакцинации не будет, осенние заболевания ухудшат картину, пики заболевания снова полезут вверх — мы понимали, что будет вторая, осенняя история. Теперь мы понимаем, что эта осенне-зимняя история, скорее всего, будет последней из таких, совсем критических историй», — сказал Собянин.
Столичный градоначальник добавил, что уже зарегистрированы и производятся несколько российских вакцин. Миллионы людей получили иммунитет к коронавирусу, переболев им.
30 октября заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцинация от коронавируса всех желающих может начаться в Москве через месяц.