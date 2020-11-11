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Собянин спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом

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Москва выйдет из осеннего подъема заболеваемости коронавирусом через несколько месяцев, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Я уверен, через несколько месяцев мы и из этого пика пандемии выйдем. Более того, если мы весной из него выходили, понимая, что осенью столкнемся еще с серьезными проблемами: что вакцинации не будет, осенние заболевания ухудшат картину, пики заболевания снова полезут вверх — мы понимали, что будет вторая, осенняя история. Теперь мы понимаем, что эта осенне-зимняя история, скорее всего, будет последней из таких, совсем критических историй», — сказал Собянин.

Столичный градоначальник добавил, что уже зарегистрированы и производятся несколько российских вакцин. Миллионы людей получили иммунитет к коронавирусу, переболев им.

30 октября заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцинация от коронавируса всех желающих может начаться в Москве через месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных