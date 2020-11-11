Собянин спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом

«Я уверен, через несколько месяцев мы и из этого пика пандемии выйдем. Более того, если мы весной из него выходили, понимая, что осенью столкнемся еще с серьезными проблемами: что вакцинации не будет, осенние заболевания ухудшат картину, пики заболевания снова полезут вверх — мы понимали, что будет вторая, осенняя история. Теперь мы понимаем, что эта осенне-зимняя история, скорее всего, будет последней из таких, совсем критических историй», — сказал Собянин.