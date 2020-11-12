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Суд прекратил дело по иску банка «Восточный» к Evison и Калви

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Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison, принадлежащей инвестфонду Baring Vostok, и основателю компании Майклу Калви о взыскании более 9,8 млрд руб. убытков после отказа банка от иска, сообщает «РИА Новости».

«Суд постановил принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Отменить обеспечительные меры», — цитирует агентство судью.

В конце октября Evison и «Финвижн» (контролируется Артемом Аветисяном), находящиеся в акционерном конфликте из-за спора вокруг банка «Восточный», заключили мировое соглашение. Они сообщали, что отзовут все иски друг к другу, поданные во всех юрисдикциях. При этом соглашение не касается уголовного дела против топ-менеджеров фонда, по которому проходит, в том числе, Калви. Evison и «Финвижн» в совместном заявлении опровергли связь корпоративного спора между акционерами и уголовным делом.

Генпрокуратура 28 октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Калви и других бизнесменов, связанных со спором вокруг банка «Восточный». Уголовное дело было возбуждено в начале 2019 г. по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России), а позже обвинение было переквалифицировано на растрату (ч. 4 ст. 160 УК России). По версии следствия, Калви организовал схему, по которой кредит в 2,5 млрд руб. от «Восточного» ПКБ был зачтен уступкой акций. Обвиняемые свою вину не признавали, а сам Калви в апреле 2019 г. был переведен под домашний арест.

Также 28 октября стало известно, что конфликтующие акционеры «Восточного» подписали соглашение, в результате которого ПКБ выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд руб., а банк откажется от гражданского иска в отношении Калви на эту сумму. В заявлении акционеров говорилось, что мировое соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Однако отмечалось, что это соглашение «не может касаться и, соответственно, не касается уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка «Восточный». 

Ранее по теме: Отказ от иска и выплаты банку «Восточный» не остановят процесс в отношении Калви

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных