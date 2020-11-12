Суд прекратил дело по иску банка «Восточный» к Evison и Калви

Генпрокуратура 28 октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Калви и других бизнесменов, связанных со спором вокруг банка «Восточный». Уголовное дело было возбуждено в начале 2019 г. по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России), а позже обвинение было переквалифицировано на растрату (ч. 4 ст. 160 УК России). По версии следствия, Калви организовал схему, по которой кредит в 2,5 млрд руб. от «Восточного» ПКБ был зачтен уступкой акций. Обвиняемые свою вину не признавали, а сам Калви в апреле 2019 г. был переведен под домашний арест.