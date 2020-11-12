Суд прекратил дело по иску банка «Восточный» к Evison и Калви
Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison, принадлежащей инвестфонду Baring Vostok, и основателю компании Майклу Калви о взыскании более 9,8 млрд руб. убытков после отказа банка от иска, сообщает «РИА Новости».
«Суд постановил принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Отменить обеспечительные меры», — цитирует агентство судью.
В конце октября Evison и «Финвижн» (контролируется Артемом Аветисяном), находящиеся в акционерном конфликте из-за спора вокруг банка «Восточный», заключили мировое соглашение. Они сообщали, что отзовут все иски друг к другу, поданные во всех юрисдикциях. При этом соглашение не касается уголовного дела против топ-менеджеров фонда, по которому проходит, в том числе, Калви. Evison и «Финвижн» в совместном заявлении опровергли связь корпоративного спора между акционерами и уголовным делом.
Генпрокуратура 28 октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Калви и других бизнесменов, связанных со спором вокруг банка «Восточный». Уголовное дело было возбуждено в начале 2019 г. по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России), а позже обвинение было переквалифицировано на растрату (ч. 4 ст. 160 УК России). По версии следствия, Калви организовал схему, по которой кредит в 2,5 млрд руб. от «Восточного» ПКБ был зачтен уступкой акций. Обвиняемые свою вину не признавали, а сам Калви в апреле 2019 г. был переведен под домашний арест.
Также 28 октября стало известно, что конфликтующие акционеры «Восточного» подписали соглашение, в результате которого ПКБ выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд руб., а банк откажется от гражданского иска в отношении Калви на эту сумму. В заявлении акционеров говорилось, что мировое соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Однако отмечалось, что это соглашение «не может касаться и, соответственно, не касается уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка «Восточный».