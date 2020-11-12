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В Петербурге приостановят проведение диспансеризаций из-за коронавиурса

Ведомости

Проведение плановых диспансеризаций и осмотров в Санкт-Петербурге приостанавливается с 14 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«С 14.11.2020 обеспечить приостановление проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организация», — следует из документа. Под диспансеризацию в 2020 г. подпадают лица 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 и 1999 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет. Накануне вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что на начало ноября план по диспансеризации в Санкт-Петербурге выполнен на 53,1%.

Днем ранее власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения в связи с пандемией. Мероприятия на улице и в помещении численностью более 50 человек теперь должны согласовываться с властями города, вводится запрет на продажу билетов без указания зрительского места, например, на танцпол. С 16 ноября посетителей с такими билетами не будут пускать на мероприятия. Количество занятых мест в зрительных залах не должно превышать 50%. В городе уже запрещена работа баров и ресторанов в ночное время.

С 16 ноября работодатели Санкт-Петербурга обязаны перевести на удаленку работников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Им предписан домашний режим, который можно нарушать лишь для срочных покупок, занятий физкультурой и спортом, а также для обращения за медпомощью. В Москве такие меры действуют с конца сентября. Кроме того, 11 ноября Минобрнауки предписало вузам Санкт-Петербурга и Москвы перейти на дистанционное обучение с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. для снижения рисков распространения коронавируса.

По данным оперштаба на 12 ноября, Санкт-Петербург продолжает занимать второе место после Москвы  (5 997) по суточному приросту заболевших коронавирусом (1667). Всего за сутки в России зарегистрировали 21 608 случаев заражения коронавирусом. Умерли за сутки 439 человек, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 032 человека. Выздоровели за сутки 18 811 инфицированных. Продолжают лечение 438 368.

Ранее по теме: В России второй день регистрируют рекордное число умерших от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных