В Петербурге приостановят проведение диспансеризаций из-за коронавиурса

С 16 ноября работодатели Санкт-Петербурга обязаны перевести на удаленку работников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Им предписан домашний режим, который можно нарушать лишь для срочных покупок, занятий физкультурой и спортом, а также для обращения за медпомощью. В Москве такие меры действуют с конца сентября. Кроме того, 11 ноября Минобрнауки предписало вузам Санкт-Петербурга и Москвы перейти на дистанционное обучение с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. для снижения рисков распространения коронавируса.