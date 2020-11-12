В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах

Согласно обычному расписанию для школ с обучением по триместрам, осенние каникулы в 2020 г. были запланированы с 5 по 11 октября и с 16-го по 22 ноября. При этом в октябре Собянин продлил запланированную неделю каникул до двух, они прошли с 5 по 18 октября.