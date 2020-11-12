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В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах

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Власти Москвы отменили ноябрьские каникулы в школах в связи с тем, что в октябре у учащихся были две недели каникул вместо одной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе», — сказали в департаменте, отметив, что следующие каникулы ожидаются зимой.

Согласно обычному расписанию для школ с обучением по триместрам, осенние каникулы в 2020 г. были запланированы с 5 по 11 октября и с 16-го по 22 ноября. При этом в октябре Собянин продлил запланированную неделю каникул до двух, они прошли с 5 по 18 октября.

После октябрьских каникул ученики 1-5 классов продолжили учебу очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение. 10 ноября мэр Москвы объявил о продлении ограничений из-за коронавируса до 15 января. При этом школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, власти рекомендовали соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу. 

Ранее по теме: Собянин назвал возможные сроки введения новых ограничений в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных