В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах
Власти Москвы отменили ноябрьские каникулы в школах в связи с тем, что в октябре у учащихся были две недели каникул вместо одной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе», — сказали в департаменте, отметив, что следующие каникулы ожидаются зимой.
Согласно обычному расписанию для школ с обучением по триместрам, осенние каникулы в 2020 г. были запланированы с 5 по 11 октября и с 16-го по 22 ноября. При этом в октябре Собянин продлил запланированную неделю каникул до двух, они прошли с 5 по 18 октября.
После октябрьских каникул ученики 1-5 классов продолжили учебу очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение. 10 ноября мэр Москвы объявил о продлении ограничений из-за коронавируса до 15 января. При этом школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, власти рекомендовали соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.