Собянин назвал возможные сроки введения новых ограничений в Москве

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября по 29 ноября московские компании обязаны перевести не менее 30% сотрудников надавленную работу, а также перевести на удаленку всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах Москвы были объявлены каникулы. Затем ученики 1-5 классов продолжили учебу очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение до 8 ноября.