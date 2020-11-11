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Собянин назвал возможные сроки введения новых ограничений в Москве

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Решение о введении новых ограничений в Москве может быть принято через две-три недели, заявил 11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Проживем неделю, две-три, посмотрим. Возможно, что ситуация стабилизируется. Надеемся. Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма, но тем не менее. И исходя уже из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, [будем] принимать уже какие-то решения», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября по 29 ноября московские компании обязаны перевести не менее 30% сотрудников надавленную работу, а также перевести на удаленку всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах Москвы были объявлены каникулы. Затем ученики 1-5 классов продолжили учебу очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение до 8 ноября. 

С 19 октября в Москве действует система чек-ин по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 0:00 до 6:00. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом. 

10 ноября Собянин сообщил о новых ограничениях. В частности, заведениям общепита будет запрещено работать с 23:00 до 6:00 с 13 ноября по 15 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных