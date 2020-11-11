Собянин назвал возможные сроки введения новых ограничений в Москве
Решение о введении новых ограничений в Москве может быть принято через две-три недели, заявил 11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Проживем неделю, две-три, посмотрим. Возможно, что ситуация стабилизируется. Надеемся. Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма, но тем не менее. И исходя уже из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, [будем] принимать уже какие-то решения», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября по 29 ноября московские компании обязаны перевести не менее 30% сотрудников надавленную работу, а также перевести на удаленку всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах Москвы были объявлены каникулы. Затем ученики 1-5 классов продолжили учебу очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение до 8 ноября.
С 19 октября в Москве действует система чек-ин по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 0:00 до 6:00. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.
10 ноября Собянин сообщил о новых ограничениях. В частности, заведениям общепита будет запрещено работать с 23:00 до 6:00 с 13 ноября по 15 января.