Немецкая компания назвала планируемую дату выпуска вакцины от коронавируса

«Фаза 2-3 сейчас начинается, мы рассчитываем в течение трех месяцев набрать кандидатов для испытания... Тогда они смогут начаться в первом квартале следующего года. Мы ожидаем, что допуск вакцины состоится в третьем квартале следующего года», — сказал Хаас на конференции Союза иностранной прессы в Берлине.