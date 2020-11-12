Немецкая компания назвала планируемую дату выпуска вакцины от коронавируса
Немецкая компания CureVac AG рассчитывает, что допуск на рынок ее вакцины от коронавируса состоится в третьем квартале 2021 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления компании Франца-Вернера Хааса.
«Фаза 2-3 сейчас начинается, мы рассчитываем в течение трех месяцев набрать кандидатов для испытания... Тогда они смогут начаться в первом квартале следующего года. Мы ожидаем, что допуск вакцины состоится в третьем квартале следующего года», — сказал Хаас на конференции Союза иностранной прессы в Берлине.
В октябре в Евросоюзе заявили о возможной нехватке вакцины от коронавируса: только часть населения стран ЕС сможет сделать такую прививку до 2022 года.
ЕС, по данным агентства Reuters, с населением в 450 млн человек заказал у трех фармкомпаний более 1 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса и ведет переговоры с другими компаниями о покупке еще 1 млрд доз препарата.