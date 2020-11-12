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В Дании отказались от истребления норок из-за коронавируса

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Власти Дании пересмотрели свое решение об истреблении всей популяции норок на зверофермах в связи с выявлением у них мутировавшего коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могена Енсена. По его словам, правительство постарается спасти животных.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных. Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест», — сказал Енсен в интервью телеканалу TV Midwest.

Коронавирус выявили на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей.

Позднее случаи коронавируса у норок выявили еще в пяти странах.

Ранее по теме: В России вакцину от коронавируса для животных испытают на норках

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных