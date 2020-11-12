В Дании отказались от истребления норок из-за коронавируса
Власти Дании пересмотрели свое решение об истреблении всей популяции норок на зверофермах в связи с выявлением у них мутировавшего коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могена Енсена. По его словам, правительство постарается спасти животных.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.
«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных. Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест», — сказал Енсен в интервью телеканалу TV Midwest.
Коронавирус выявили на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей.
Позднее случаи коронавируса у норок выявили еще в пяти странах.