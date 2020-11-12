В Дании отказались от истребления норок из-за коронавируса

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных. Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест», — сказал Енсен в интервью телеканалу TV Midwest.