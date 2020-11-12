США обновили рекорд по числу новых случаев коронавируса
За последние сутки в США выявлено рекордное число новых случаев коронавируса — 143 231, умерли 2005 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Всего в США с начала пандемии зарегистрировано 10 403 737 случаев COVID-19 и 241 809 летальных исходов. Страна занимает первое место в мире по числу зараженных и смертей от коронавируса.
Больше всего случаев заражения также в Индии (8,7 млн), Бразилии (5,7 млн), Франции (1,9 млн) и России (1,8 млн). Всего в мире зафиксировано более 52 млн случаев коронавируса и свыше 1,2 млн летальных исходов.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зарегистрировали 21 608 случаев заражения коронавирусом, умерли 439 человек. Выздоровели за сутки 18 811. Продолжают лечение 438 368 инфицированных.