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США обновили рекорд по числу новых случаев коронавируса

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За последние сутки в США выявлено рекордное число новых случаев коронавируса — 143 231, умерли 2005 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. 

Всего в США с начала пандемии зарегистрировано 10 403 737 случаев COVID-19 и 241 809 летальных исходов. Страна занимает первое место в мире по числу зараженных и смертей от коронавируса. 

Больше всего случаев заражения также в Индии (8,7 млн), Бразилии (5,7 млн), Франции (1,9 млн) и России (1,8 млн). Всего в мире зафиксировано более 52 млн случаев коронавируса и свыше 1,2 млн летальных исходов.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зарегистрировали 21 608 случаев заражения коронавирусом, умерли 439 человек. Выздоровели за сутки 18 811. Продолжают лечение 438 368 инфицированных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных