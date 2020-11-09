В Турции зафиксировали рекордный прирост заболевших коронавирусом

По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 26 место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса и 21 по количеству летальных исходов. Всего в мире зафиксировано более 50,6 млн случаев COVID-19 — больше всего в США (около 10 млн случаев), Индии (8,6 млн), Бразилии (5,7 млн), Франции (1,8 млн) и России (1,8 млн).