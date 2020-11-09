В Турции зафиксировали рекордный прирост заболевших коронавирусом
За последние сутки в Турции выявлено 2576 новых случаев коронавируса — это рекордный показатель с 30 апреля, когда было зарегистрировано 2615 случаев COVID-19, следует из данных Минздрава страны.
Умерли за сутки 85 человек. Всего с начала пандемии в Турции зарегистрирован 396 831 случай коронавируса и 10 972 летальных исхода.
По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 26 место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса и 21 по количеству летальных исходов. Всего в мире зафиксировано более 50,6 млн случаев COVID-19 — больше всего в США (около 10 млн случаев), Индии (8,6 млн), Бразилии (5,7 млн), Франции (1,8 млн) и России (1,8 млн).
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство граждан России (90%), вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прибыли из Турции. Турция стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение после вызванных коронавирусом ограничений.