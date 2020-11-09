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В Турции зафиксировали рекордный прирост заболевших коронавирусом

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За последние сутки в Турции выявлено 2576 новых случаев коронавируса — это рекордный показатель с 30 апреля, когда было зарегистрировано 2615 случаев COVID-19, следует из данных Минздрава страны.

Умерли за сутки 85 человек. Всего с начала пандемии в Турции зарегистрирован 396 831 случай коронавируса и 10 972 летальных исхода. 

По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 26 место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса и 21 по количеству летальных исходов. Всего в мире зафиксировано более 50,6 млн случаев COVID-19 — больше всего в США (около 10 млн случаев), Индии (8,6 млн), Бразилии (5,7 млн), Франции (1,8 млн) и России (1,8 млн). 

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство граждан России (90%), вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прибыли из Турции. Турция стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение после вызванных коронавирусом ограничений.

Ранее по теме: Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных