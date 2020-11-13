В Москве из аптеки изъяли подозрительные лекарства от коронавируса
Росздравнадзор обнаружил в московской аптеке «предположительно контрафактные» лекарства от коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства по Москве и Московской области.
«В ходе осмотра обнаружены предположительно контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении. В аптеке также обнаружены предположительно незарегистрированные лекарства от коронавируса турецкого производства. Предполагаемая сумма реализации составила более 2 млн. руб. Все препараты изъяты, устанавливается их происхождение, рассказали в Росздравнадзоре.
Административное расследование проводится в отношении компании «Каскад здоровья». Организация может быть привлечена к административной ответственности по статье КоАП «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Позже «Единая Россия» сообщила, что лекарства от коронавируса отсутствуют в трети российских аптек, нарушения предельной отпускной цены зафиксированы в 79 аптеках.
В октябре Минздрав установил предельные отпускные цены на «Авифавир» — препарат на основе «Фавипиравира». Они составили 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке. Для пациентов, которые лечатся на дому, он будет выдаваться бесплатно, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).