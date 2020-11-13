Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Москве из аптеки изъяли подозрительные лекарства от коронавируса

Ведомости

Росздравнадзор обнаружил в московской аптеке «предположительно контрафактные» лекарства от коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства по Москве и Московской области.

«В ходе осмотра обнаружены предположительно контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении. В аптеке также обнаружены предположительно незарегистрированные лекарства от коронавируса турецкого производства. Предполагаемая сумма реализации составила более 2 млн. руб. Все препараты изъяты, устанавливается их происхождение, рассказали в Росздравнадзоре.

Административное расследование проводится в отношении компании «Каскад здоровья». Организация может быть привлечена к административной ответственности по статье КоАП «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Позже «Единая Россия» сообщила, что лекарства от коронавируса отсутствуют в трети российских аптек, нарушения предельной отпускной цены зафиксированы в 79 аптеках.

В октябре Минздрав установил предельные отпускные цены на «Авифавир» — препарат на основе «Фавипиравира». Они составили 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке. Для пациентов, которые лечатся на дому, он будет выдаваться бесплатно, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее по теме: Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для болеющих на дому

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных