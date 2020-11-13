В Москве из аптеки изъяли подозрительные лекарства от коронавируса

В октябре Минздрав установил предельные отпускные цены на «Авифавир» — препарат на основе «Фавипиравира». Они составили 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке. Для пациентов, которые лечатся на дому, он будет выдаваться бесплатно, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).