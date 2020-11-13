Жители Алтая заявили Роспотребнадзору о трудностях с тестированием на коронавирус

По данным местных властей, на 13 ноября в Республике Алтай зарегистрировано 9292 случая заболевания. На лечении находятся 2531 человек, в том числе 326 – в стационаре. Выздоровели за все время регистрации в регионе COVID-2019 – 6686 человек. Алтай входит в число шести регионов, где заболеваемость коронавирусом к ноябрю оказалась в десятки раз выше, чем во время весеннего пика пандемии (в 43 раза по сравнению с маем). На Сахалине зафиксирован рост в 24 раза, в Крыму и Севастополе – в 17 раз, в Кемеровской области – в 14 раз, в Курганской области – в 11 раз.