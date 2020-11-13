Жители Алтая заявили Роспотребнадзору о трудностях с тестированием на коронавирус
Жители Республики Алтай жалуются на отказ медиков тестировать их на коронавирус, неприезды скорой на вызовы при его симптомах, а также трудности с оформлением больничных и нехватку лекарств, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«Граждане обращаются на телефон приемной Управления Роспотребнадзора (трудности с вызовом врача на дом при появлении признаков коронавирусной инфекции, высокой температуры, отказах в тестировании на коронавирусную инфекцию при наличии признаков заболевания, отказах в приезде скорой помощи при высокой температуре, трудности с оформлением листка временной нетрудоспособности)», — говорится в сообщении.
Кроме того, жители Алтая отмечают нехватку ряда лекарств в региональной аптечной сети.
Ранее пресс-служба Минздрава Алтайского края сообщила, что три медработника из 42, которые первыми сделали прививки от коронавируса, заразились им. Позже в региональном ведомстве пояснили, что заражение медработников произошло на 7-10 день после первой прививки от вируса, так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела. Доя формирования устойчивого иммунитета к болезни необходимо сделать два укола.
По данным местных властей, на 13 ноября в Республике Алтай зарегистрировано 9292 случая заболевания. На лечении находятся 2531 человек, в том числе 326 – в стационаре. Выздоровели за все время регистрации в регионе COVID-2019 – 6686 человек. Алтай входит в число шести регионов, где заболеваемость коронавирусом к ноябрю оказалась в десятки раз выше, чем во время весеннего пика пандемии (в 43 раза по сравнению с маем). На Сахалине зафиксирован рост в 24 раза, в Крыму и Севастополе – в 17 раз, в Кемеровской области – в 14 раз, в Курганской области – в 11 раз.
13 ноября заболеваемость коронавирусом в России вновь обновила максимум: по данным оперштаба за сутки было зарегистрировано 21 983 новых случая. В результате COVID-19 в течение 24 часов умерли 411 человек, выздоровели — 18 735. Общее число граждан, заразившихся коронавирусом, достигло 1 880 551. Из них 441 205 еще продолжают лечение, скончались 32 443.