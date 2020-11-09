В нескольких регионах России заболеваемость в десятки раз выше, чем весной

В нескольких регионах России заболеваемость в десятки раз выше, чем веснойЭксперты оценили отчеты регионов о борьбе с коронавирусом
Лидерами по росту заболеваемости коронавирусом в октябре стали Алтай, Сахалин, Крым, Севастополь, Кемеровская и Курганская области. Заболеваемость выросла более чем в 10 раз по сравнению с пиком в мае, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». На Алтае рост числа заболевших по сравнению с маем – в 43 раза, на Сахалине – в 24 раза, в Крыму и Севастополе – в 17 раз, в Кемеровской области – в 14 раз, в Курганской области – в 11 раз.
Осенняя волна стала более серьезной по числу инфицированных и породила серию сбоев в медицине, но общественный резонанс снизился – как в силу привычки, так и из-за мягких карантинных мер, говорится в докладе. При этом регионы дают про себя каждый день почти одни и те же цифры и эта повторяемость малообъяснима, говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Если все же статистике верить, то технически показатели Алтая можно объяснить тем, что регион географически изолирован и пик эпидемии там начался позднее, говорит Виноградов: «В целом в Сибирь и на Дальний Восток пандемия пришла позже мая. Но это не мешает, например, Новосибирской области быть в числе регионов с одним из минимальных чисел инфицируемых». Лидерами по снижению уровня заболеваемости, которое никак не объяснено, говорится в докладе, стали некоторые регионы Центрального (Московская, Тульская, Тамбовская, Калужская области), Приволжского (Татарстан, Чувашия, Башкирия) и Северо-Кавказского (Чечня, Северная Осетия, Дагестан) федеральных округов, а также Чукотка.
«За две недели была достаточно стабильная ситуация по выявляемости, по госпитализации <...> Но и видим по госпитализации, что тоже идет увеличение. Это говорит о том, что расслабляться нельзя, болезнь никуда не ушла».
В реакции региональных властей на коронавирус нарастает одновременно спокойствие и неопределенность, говорится в докладе. Спокойствие – за счет того, что отказ от карантинных мер не требует усилий по их соблюдению и не влияет на экономическую ситуацию и социальные настроения. Меры свелись к возвращению режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, ограничению режима работы учреждений культуры и общепита, а также к переходу на дистанционное обучение старшеклассников и в ряде случаев студентов. Неопределенность же вызвана отсутствием внятной модели профилактики дальнейшего распространения заражений и размытостью критериев эффективности действий региональных властей по борьбе с коронавирусом.
Для регионов сейчас ключевой момент – это создание системы адекватной амбулаторной помощи, включая раздачу бесплатных лекарств, и недопущение перегрузки больниц, говорит политолог Глеб Кузнецов. Что же касается сравнения статистики по регионам в мае и октябре, то тут имеет значение только один показатель – соотношение всех новых протестированных и тех, у кого был подтвержден коронавирус, говорит эксперт: «Если на условном Алтае сделали в мае 1000 тестов и нашли позитивных 100 человек, то это большая заболеваемость, чем если сейчас сделали 10 000 и нашли позитивных 400».