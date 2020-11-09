В нескольких регионах России заболеваемость в десятки раз выше, чем весной

Для регионов сейчас ключевой момент – это создание системы адекватной амбулаторной помощи, включая раздачу бесплатных лекарств, и недопущение перегрузки больниц, говорит политолог Глеб Кузнецов. Что же касается сравнения статистики по регионам в мае и октябре, то тут имеет значение только один показатель – соотношение всех новых протестированных и тех, у кого был подтвержден коронавирус, говорит эксперт: «Если на условном Алтае сделали в мае 1000 тестов и нашли позитивных 100 человек, то это большая заболеваемость, чем если сейчас сделали 10 000 и нашли позитивных 400».