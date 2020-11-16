Россиян стали вдвое чаще увольнять из-за постов в социальных сетях

Согласно результатам опроса, 46% работающих россиян публикуют посты, ставят лайки и комментируют в соцсетях, принимая во внимание, что работодатель может просматривать их страницы. В 2011 г. таких сотрудников было 37%. Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре их страниц в сетях работодателем — 50% против 42%. Также чаще о такой возможности думают работающие россияне — 47% против 44% безработных. Доля респондентов, которые уверены, что представители компании вряд ли будут просматривать их профили в соцсетях, снизилась с 11% в 2011 г. до 5% в 2020 г.