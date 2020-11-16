Россиян стали вдвое чаще увольнять из-за постов в социальных сетях
Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, что работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. Эксперты опросили представителей 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из разных частей страны.
Аналитики отметили, что работодатели стали чаще просматривать профили в соцсетях кандидатов на должность: в 2011 г. не просматривали страницы потенциальных сотрудников в соцсетях 58% компаний, в 2020 г. — 44%.
Согласно результатам опроса, 46% работающих россиян публикуют посты, ставят лайки и комментируют в соцсетях, принимая во внимание, что работодатель может просматривать их страницы. В 2011 г. таких сотрудников было 37%. Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре их страниц в сетях работодателем — 50% против 42%. Также чаще о такой возможности думают работающие россияне — 47% против 44% безработных. Доля респондентов, которые уверены, что представители компании вряд ли будут просматривать их профили в соцсетях, снизилась с 11% в 2011 г. до 5% в 2020 г.