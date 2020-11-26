Избирательная комиссия Санкт-Петербурга избрал нового руководителя
Новым главой избирательной комиссии Санкт-Петербурга официально избрали Наталью Чечину. Трансляция заседания региональной комиссии велась на ее официальной странице «ВКонтакте».
За кандидатуру Чечиной выступили 13 членов комиссии Санкт-Петербурга, один проголосовал против. Ранее ее поддержал ЦИК России. В состав комиссии ее ввел губернатор города Александр Беглов.
Чечина с 1990 по 2014 г. работала в администрации Курортного района, главой которого с 1999 по 2002 г. был Беглов. После его назначения в январе 2019 г. врио губернатора он назначил Чечину главой того самого района.
Прежнего главу комиссии Виктора Миненко Беглов отправил в отставку 12 ноября после того, как в конце сентября работу главы избирательной комиссии Санкт-Петербурга раскритиковала председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Поводом для этого стало качество организации дополнительных выборов депутата заксобрания города (были намечены на 7 июня). Голосование не состоялось под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса. Шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права. ЦИК России признал работу городской комиссии неудовлетворительной и рекомендовал уйти в отставку всему ее руководству.