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Избирательная комиссия Санкт-Петербурга избрал нового руководителя

Ведомости

Новым главой избирательной комиссии Санкт-Петербурга официально избрали Наталью Чечину. Трансляция заседания региональной комиссии велась на ее официальной странице «ВКонтакте».

За кандидатуру Чечиной выступили 13 членов комиссии Санкт-Петербурга, один проголосовал против. Ранее ее поддержал ЦИК России. В состав комиссии ее ввел губернатор города Александр Беглов.

Чечина с 1990 по 2014 г. работала в администрации Курортного района, главой которого с 1999 по 2002 г. был Беглов. После его назначения в январе 2019 г. врио губернатора он назначил Чечину главой того самого района.

Прежнего главу комиссии Виктора Миненко Беглов отправил в отставку 12 ноября после того, как в конце сентября работу главы избирательной комиссии Санкт-Петербурга раскритиковала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Поводом для этого стало качество организации дополнительных выборов депутата заксобрания города (были намечены на 7 июня). Голосование не состоялось под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса. Шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права. ЦИК России признал работу городской комиссии неудовлетворительной и рекомендовал уйти в отставку всему ее руководству.

Ранее по теме: Питерскому избиркому определили нового руководителя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных