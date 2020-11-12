Беглов уволил главу петербургской избирательной комиссии
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об отставке главы городского избиркома Виктора Миненко с должности члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Документ размещен на сайте городской администрации.
30 сентября избирательную комиссию Санкт-Петербурга раскритиковала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Поводом стало качество организации дополнительных выборов депутата заксобрания города (были намечены на 7 июня), которые не состоялись под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса.
ЦИК признал работу городской комиссии неудовлетворительной и рекомендовал подать заявления об отставке всему ее руководству. Шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права из-за отказа от дополнительных выборов, а комиссия не делает выводов, заявила тогда Памфилова, отметив, что у ЦИК есть право подать иск в суд о роспуске нижестоящей комиссии. В избирательной комиссии Санкт-Петербурга тогда назвали слова Памфиловой «незаконным давлением».
Перед отставкой Миненко был награжден Орденом почета. О том, что председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии «за большие заслуги перед государством» Беглов вручил награду, 11 ноября сообщил сайт комиссии. Памфилова награждением возмутилась: «Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие».
Вопрос о замене Миненко Центральная избирательная комиссия может рассмотреть в пятницу 13 ноября, сообщил «Ведомостям» собеседник в комиссии. Сейчас в повестке заседания этот вопрос не значится, поскольку сменщик Миненко «не прошел все стадии согласования», добавил источник.