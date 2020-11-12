Беглов уволил главу петербургской избирательной комиссии

ЦИК признал работу городской комиссии неудовлетворительной и рекомендовал подать заявления об отставке всему ее руководству. Шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права из-за отказа от дополнительных выборов, а комиссия не делает выводов, заявила тогда Памфилова, отметив, что у ЦИК есть право подать иск в суд о роспуске нижестоящей комиссии. В избирательной комиссии Санкт-Петербурга тогда назвали слова Памфиловой «незаконным давлением».