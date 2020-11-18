Питерскому избиркому определили нового руководителя

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что недостатки в работе горизбиркома «носят системный характер» на протяжении многих лет. «Проблемы, которые мы видим сегодня, были характерны и для кампании 2014 г., и для кампании 2016 г., и для 2019 г. Вряд ли можно сказать, что только один человек может быть в этом виноват, председатель горизбиркома. Сменилось четыре председателя – результат один и тот же», – заявил Булаев. Он отметил, что в 2014 г. на выборах муниципальных депутатов было отказано в регистрации «практически каждому четвертому – 23% граждан не получили возможности принять участие в кампании». «Один из источников проблем – существование в системе избирательных комиссий более 100 муниципальных избиркомов. Эти комиссии формируются при активном участии исполнительной власти, заинтересованность которой в результатах выборов не может не проявляться», – добавил он.