Питерскому избиркому определили нового руководителя

Питерскому избиркому определили нового руководителяПроблемы комиссии должна решить соратница губернатора
На заседании Центризбиркома 18 ноября было предложено назначить новым членом петербургского избиркома с правом решающего голоса Наталью Чечину, она может стать его новым председателем. Пост председателя горизбиркома освободился 12 ноября, когда губернатором Александром Бегловым был отправлен в отставку прежний руководитель Виктор Миненко. За руководителя администрации Курортного района Чечину проголосовало девять членов ЦИК, за ее конкурента юриста Сергея Цыпляева – четыре.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что недостатки в работе горизбиркома «носят системный характер» на протяжении многих лет. «Проблемы, которые мы видим сегодня, были характерны и для кампании 2014 г., и для кампании 2016 г., и для 2019 г. Вряд ли можно сказать, что только один человек может быть в этом виноват, председатель горизбиркома. Сменилось четыре председателя – результат один и тот же», – заявил Булаев. Он отметил, что в 2014 г. на выборах муниципальных депутатов было отказано в регистрации «практически каждому четвертому – 23% граждан не получили возможности принять участие в кампании». «Один из источников проблем – существование в системе избирательных комиссий более 100 муниципальных избиркомов. Эти комиссии формируются при активном участии исполнительной власти, заинтересованность которой в результатах выборов не может не проявляться», – добавил он.
Булаев подчеркнул, что система «крайне некорректно работает» и нуждается в модернизации перед выборами в Госдуму и заксобрание в 2021 г.
«Юридическая корректность, неангажированность, чистоплотность – это основы деятельности избирательной комиссии», – заключил зампред ЦИК.
Обсуждая проблемы избирательной системы города, Чечина сказала, что отказов в регистрации в ее Курортном районе не было. Булаев заявил, что это было исключением из правил. Однако, по данным сайта избиркома Санкт-Петербурга, в ходе последней кампании 2019 г. по выборам муниципальных депутатов в Курортном районе было отказано в регистрации 14 кандидатам.
Второй кандидат – Цыпляев был предложен общественной организацией «Наблюдатели Санкт-Петербурга». Член ЦИК Антон Лопатин заявил, ссылаясь на публикации в СМИ, что Цыпляев был «замечен в шведском консульстве». На это Цыпляев ответил, что в вузе он отвечал в том числе за международные контакты, это было частью его работы.
Чечина с 1990 по 2014 г. работала в администрации Курортного района. Губернатор Петербурга Беглов с 1999 по 2002 г. был главой этого района. После того как Беглов в январе 2019 г. стал врио градоначальника, он назначил Чечину главой того самого района. Собеседники «Ведомостей» в горизбиркоме и «Единой России» называют Чечину креатурой главы города, а также «политического» вице-губернатора Александра Бельского. Ее потенциальное назначение следует расценивать именно как усиление позиции Смольного, говорят они.
При этом собеседник в региональном отделении «Единой России» (его возглавляет спикер заксобрания Вячеслав Макаров) заверил, что и с Чечиной удастся сработаться, как это получалось делать с ее предшественниками в последние годы. «Если [главой комиссии] будет человек Беглова, то администрация города получит сильную позицию и будет определять многие вещи в грядущую в следующем сентябре парламентскую кампанию, которая будет очень важна», – говорит политолог Александр Конфисахор.
После выдвижения в члены комиссии по квоте ЦИК кандидатуру Чечиной должен утвердить губернатор. Чтобы стать председателем комиссии, она должна быть выбрана 8 из 14 членов комиссии. Голосование намечено на 26 ноября, сообщили источники в горизбиркоме.
Прежнего руководителя избиркома Миненко много раз критиковал ЦИК. В сентябре 2020 г. работа комиссии признавалась неудовлетворительной. Она не сумела в срок организовать дополнительные выборы депутата Заксобрания.