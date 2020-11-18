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Питерскому избиркому определили нового руководителя

Проблемы комиссии должна решить соратница губернатора
Константин Гликин Святослав Афонькин
Собеседники «Ведомостей» называют Чечину креатурой главы города, а также «политического» вице-губернатора Александра Бельского /Кадр из видео телеканала «Санкт-Петербург»

На заседании Центризбиркома 18 ноября было предложено назначить новым членом петербургского избиркома с правом решающего голоса Наталью Чечину, она может стать его новым председателем. Пост председателя горизбиркома освободился 12 ноября, когда губернатором Александром Бегловым был отправлен в отставку прежний руководитель Виктор Миненко. За руководителя администрации Курортного района Чечину проголосовало девять членов ЦИК, за ее конкурента юриста Сергея Цыпляева – четыре.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что недостатки в работе горизбиркома «носят системный характер» на протяжении многих лет. «Проблемы, которые мы видим сегодня, были характерны и для кампании 2014 г., и для кампании 2016 г., и для 2019 г. Вряд ли можно сказать, что только один человек может быть в этом виноват, председатель горизбиркома. Сменилось четыре председателя – результат один и тот же», – заявил Булаев. Он отметил, что в 2014 г. на выборах муниципальных депутатов было отказано в регистрации «практически каждому четвертому – 23% граждан не получили возможности принять участие в кампании». «Один из источников проблем – существование в системе избирательных комиссий более 100 муниципальных избиркомов. Эти комиссии формируются при активном участии исполнительной власти, заинтересованность которой в результатах выборов не может не проявляться», – добавил он.

Булаев подчеркнул, что система «крайне некорректно работает» и нуждается в модернизации перед выборами в Госдуму и заксобрание в 2021 г.

«Юридическая корректность, неангажированность, чистоплотность – это основы деятельности избирательной комиссии», – заключил зампред ЦИК.

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Обсуждая проблемы избирательной системы города, Чечина сказала, что отказов в регистрации в ее Курортном районе не было. Булаев заявил, что это было исключением из правил. Однако, по данным сайта избиркома Санкт-Петербурга, в ходе последней кампании 2019 г. по выборам муниципальных депутатов в Курортном районе было отказано в регистрации 14 кандидатам.

Второй кандидат – Цыпляев был предложен общественной организацией «Наблюдатели Санкт-Петербурга». Член ЦИК Антон Лопатин заявил, ссылаясь на публикации в СМИ, что Цыпляев был «замечен в шведском консульстве». На это Цыпляев ответил, что в вузе он отвечал в том числе за международные контакты, это было частью его работы.

Чечина с 1990 по 2014 г. работала в администрации Курортного района. Губернатор Петербурга Беглов с 1999 по 2002 г. был главой этого района. После того как Беглов в январе 2019 г. стал врио градоначальника, он назначил Чечину главой того самого района. Собеседники «Ведомостей» в горизбиркоме и «Единой России» называют Чечину креатурой главы города, а также «политического» вице-губернатора Александра Бельского. Ее потенциальное назначение следует расценивать именно как усиление позиции Смольного, говорят они.

При этом собеседник в региональном отделении «Единой России» (его возглавляет спикер заксобрания Вячеслав Макаров) заверил, что и с Чечиной удастся сработаться, как это получалось делать с ее предшественниками в последние годы. «Если [главой комиссии] будет человек Беглова, то администрация города получит сильную позицию и будет определять многие вещи в грядущую в следующем сентябре парламентскую кампанию, которая будет очень важна», – говорит политолог Александр Конфисахор.

После выдвижения в члены комиссии по квоте ЦИК кандидатуру Чечиной должен утвердить губернатор. Чтобы стать председателем комиссии, она должна быть выбрана 8 из 14 членов комиссии. Голосование намечено на 26 ноября, сообщили источники в горизбиркоме.

Прежнего руководителя избиркома Миненко много раз критиковал ЦИК. В сентябре 2020 г. работа комиссии признавалась неудовлетворительной. Она не сумела в срок организовать дополнительные выборы депутата Заксобрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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