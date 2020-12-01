Попова призвала ограничить новогодние мероприятия в регионах
В регионах с острой ситуацией по коронавирусу необходимо ограничить проведение новогодних мероприятий, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В тех субъектах, где есть высокие темпы прироста, необходимо ограничить проведение различных мероприятий, и там, где ситуация остается достаточно острой, … такие меры принимать нужно обязательно и неукоснительно», — сказала Попова.
Она призвала граждан не забывать о высоких рисках инфицирования во время поездок и путешествий, подчеркнув важность соблюдения всех действующих ограничений.
«Наступил декабрь, и это предновогодний период, период как всегда более интенсивного общения людей. Мы готовим методические рекомендации», — рассказала руководитель ведомства.
Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий объявили власти Москвы, Московской области, Краснодарского края и Крыма.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 26 402 новых случая коронавируса, 24 763 человека выздоровели, 569 умерли. Всего в стране зарегистрировано 2,3 млн случаев COVID-19 и 40 464 летальных исходов.