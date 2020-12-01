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Попова призвала ограничить новогодние мероприятия в регионах

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В регионах с острой ситуацией по коронавирусу необходимо ограничить проведение новогодних мероприятий, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В тех субъектах, где есть высокие темпы прироста, необходимо ограничить проведение различных мероприятий, и там, где ситуация остается достаточно острой, … такие меры принимать нужно обязательно и неукоснительно», — сказала Попова.

Она призвала граждан не забывать о высоких рисках инфицирования во время поездок и путешествий, подчеркнув важность соблюдения всех действующих ограничений.

«Наступил декабрь, и это предновогодний период, период как всегда более интенсивного общения людей. Мы готовим методические рекомендации», — рассказала руководитель ведомства.

Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий объявили власти Москвы, Московской области, Краснодарского края и Крыма. 

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 26 402 новых случая коронавируса, 24 763 человека выздоровели, 569 умерли. Всего в стране зарегистрировано 2,3 млн случаев COVID-19 и 40 464 летальных исходов.

Ранее по теме: Мишустин призвал глав регионов решительнее вводить ограничительные меры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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