Власти Москвы назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу
Большинство действующих из-за коронавируса ограничений могут быть сняты в Москве в середине 2021 г., заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
«Рассчитываем, что уже к плановому, динамичному восстановлению экономика перейдет с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний момент ограничений», — сказал Ефимов.
Снижение валового регионального продукта по итогам года ожидается на уровне 3-4% – «это меньше, чем изначально мы прогнозировали, на следующий год мы планируем восстановление в аналогичных параметрах, но уже в плюс», — отметил он.
По словам заммэра, действующих в Москве ограничений достаточно, введение дополнительных мер не планируется.
Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Позже губернатор Александр Беглов заявил, что в Северной столице могут быть введены и новые ограничения, если ситуация с коронавирусом продолжит усугубляться.