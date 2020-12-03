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Власти Москвы назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу

Ведомости

Большинство действующих из-за коронавируса ограничений могут быть сняты в Москве в середине 2021 г., заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Рассчитываем, что уже к плановому, динамичному восстановлению экономика перейдет с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний момент ограничений», — сказал Ефимов.

Снижение валового регионального продукта по итогам года ожидается на уровне 3-4% – «это меньше, чем изначально мы прогнозировали, на следующий год мы планируем восстановление в аналогичных параметрах, но уже в плюс», — отметил он. 

По словам заммэра, действующих в Москве ограничений достаточно, введение дополнительных мер не планируется. 

Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Позже губернатор Александр Беглов заявил, что в Северной столице могут быть введены и новые ограничения, если ситуация с коронавирусом продолжит усугубляться.

Ранее по теме: Собянин продлил удаленку для старшеклассников в Москве до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных