Власти Москвы назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу

Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Позже губернатор Александр Беглов заявил, что в Северной столице могут быть введены и новые ограничения, если ситуация с коронавирусом продолжит усугубляться.