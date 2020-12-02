Собянин продлил удаленку для старшеклассников в Москве до конца года
Дистанционное обучение школьников с 6 по 11 класс в Москве продлевается до окончания второй четверти, которая завершается 30 декабря. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности"... , заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова "по 6 декабря" словами "до окончания второй четверти", — говорится в документе.
В октябре Собянин продлил запланированную неделю каникул для школьников до двух, они прошли с 5 по 18 октября. После них ученики 1-5 классов продолжили учебу очно. Школьников с 6 по 11 класс отправили на дистанционное обучение. Старшеклассникам и студентам Москвы, переведенным на дистанционную форму обучения, заблокировали социальные карты. Власти рекомендовали им соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу на фоне пандемии.
По данным оперштаба на 2 декабря, Москва остается лидером по суточному приросту больных коронавирусом (5 191 новый случай). За последние сутки более 6 575 человек выздоровели, 75 скончались. За весь период в городе выявлено 617 439 случаев.
В целом по России на 2 декабря выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли за сутки 589 человек. Это рекордное количество смертей за сутки с начала пандемии.