Собянин продлил удаленку для старшеклассников в Москве до конца года

В октябре Собянин продлил запланированную неделю каникул для школьников до двух, они прошли с 5 по 18 октября. После них ученики 1-5 классов продолжили учебу очно. Школьников с 6 по 11 класс отправили на дистанционное обучение. Старшеклассникам и студентам Москвы, переведенным на дистанционную форму обучения, заблокировали социальные карты. Власти рекомендовали им соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу на фоне пандемии.