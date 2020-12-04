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В Москве на прививку от коронавируса записались 5 000 человек

Ведомости

В первые пять часов после открытия в Москве регистрации на прививку от коронавируса записались 5000 врачей, учителей и социальных работников, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

В Москве запущена вакцинация горожан из групп риска, написал столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записались пять тысяч человек», — написал Собянин. Он пояснил, что в их числе оказались учителя, врачи, соцработники, «те, кто сегодня больше всего рискует своим здоровьем и жизнью».

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве развернуты 70 центров вакцинации, а к концу месяца их число увеличится до 170. Она пояснила, что все процессы вакцинации уже отработаны до деталей: логистика, тайминг, организация пространства. Все процессы записи максимально переведены в электронный вид. Она открыта на две недели вперед.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в ближайшее время в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной. В Вооруженных силах вакцинация военнослужащих уже началась. Минобороны намерено довести темпы прививок в войсках до 5000 в сутки.

Ранее по теме: Вакцину от коронавируса получили более 7 тыс. российских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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