В Москве на прививку от коронавируса записались 5 000 человек

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве развернуты 70 центров вакцинации, а к концу месяца их число увеличится до 170. Она пояснила, что все процессы вакцинации уже отработаны до деталей: логистика, тайминг, организация пространства. Все процессы записи максимально переведены в электронный вид. Она открыта на две недели вперед.