В Москве на прививку от коронавируса записались 5 000 человек
В первые пять часов после открытия в Москве регистрации на прививку от коронавируса записались 5000 врачей, учителей и социальных работников, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.
В Москве запущена вакцинация горожан из групп риска, написал столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.
«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записались пять тысяч человек», — написал Собянин. Он пояснил, что в их числе оказались учителя, врачи, соцработники, «те, кто сегодня больше всего рискует своим здоровьем и жизнью».
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве развернуты 70 центров вакцинации, а к концу месяца их число увеличится до 170. Она пояснила, что все процессы вакцинации уже отработаны до деталей: логистика, тайминг, организация пространства. Все процессы записи максимально переведены в электронный вид. Она открыта на две недели вперед.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в ближайшее время в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной. В Вооруженных силах вакцинация военнослужащих уже началась. Минобороны намерено довести темпы прививок в войсках до 5000 в сутки.