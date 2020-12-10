Кабмин упростит процедуру налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку
Правительство упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры в ипотеку, сделав ее доступной онлайн, заявил во время совещания с членами кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.
Он отметил, что россиянам приходится собирать различные документы, и «заполнение различных деклараций у людей вызывает трудности, зачастую они не имеют такой возможности». «Правительство упростит эту процедуру. Чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически. Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право», — сказал Мишустин в эфире «Россия 24».
Он пояснил, что за россиян всю остальную работу сделает автоматизированная система Налоговой службы. Она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам, например, в банк, который выдал ипотечный кредит, «и в случае положительного решения вернет деньги налогоплательщику на его счет», объяснил Мишустин.
В июле член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил вдвое увеличить суммы, на которые россияне могут оформить налоговый вычет по НДФЛ при покупке недвижимости. В частности, если сейчас трудоустроенный человек может совершить возврат НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн руб. или с суммы до 3 млн руб. по процентам по кредиту, то депутат предложил увеличить эти суммы вдвое: до 4 и 6 млн руб. соответственно.
Льготная ипотека под 6,5% годовых была запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка из-за пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Первоначальный взнос составляет от 15%. Программа действует до 1 июля 2021 г.