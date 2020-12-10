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Кабмин упростит процедуру налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку

Ведомости

Правительство упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры в ипотеку, сделав ее доступной онлайн, заявил во время совещания с членами кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что россиянам приходится собирать различные документы, и «заполнение различных деклараций у людей вызывает трудности, зачастую они не имеют такой возможности». «Правительство упростит эту процедуру. Чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически. Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право», — сказал Мишустин в эфире «Россия 24».

Он пояснил, что за россиян всю остальную работу сделает автоматизированная система Налоговой службы. Она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам, например, в банк, который выдал ипотечный кредит, «и в случае положительного решения вернет деньги налогоплательщику на его счет», объяснил Мишустин.

В июле член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил вдвое увеличить суммы, на которые россияне могут оформить налоговый вычет по НДФЛ при покупке недвижимости. В частности, если сейчас трудоустроенный человек может совершить возврат НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн руб. или с суммы до 3 млн руб. по процентам по кредиту, то депутат предложил увеличить эти суммы вдвое: до 4 и 6 млн руб. соответственно.

Льготная ипотека под 6,5% годовых была запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка из-за пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Первоначальный взнос составляет от 15%. Программа действует до 1 июля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных