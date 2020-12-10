Кабмин упростит процедуру налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку

В июле член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил вдвое увеличить суммы, на которые россияне могут оформить налоговый вычет по НДФЛ при покупке недвижимости. В частности, если сейчас трудоустроенный человек может совершить возврат НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн руб. или с суммы до 3 млн руб. по процентам по кредиту, то депутат предложил увеличить эти суммы вдвое: до 4 и 6 млн руб. соответственно.