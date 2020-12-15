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Российский суд впервые вынес решение о блокировке пиратского приложения

Ведомости

Московский городской суд обязал Google заблокировать приложение «Music Downloader — Free mp3.downloader» по требованию лейбла S.B.A. Music Publishing с целью защиты авторских прав на три песни группы Cream Soda, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Это первый подобный случай в российской судебной практике.

«Суд запретил создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование программного приложения на странице сайта Google LLC, посредством которого обеспечивалось размещение, распространение и иное использование аудиовизуальных произведений», — заявили в суде. 

Гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов, представляющий S.B.A. Music Publishing, рассказал «Коммерсанту», что это первое в России решение по новому закону о блокировке приложений, нарушающих авторские права. Он отметил, что теперь в стране последует «волна» аналогичных исков.

Закон об ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских или смежных прав, вступил в силу 1 октября 2020 г. Он был принят Госдумой в конце мая. 

В соответствии с документом, приложения, нарушающие указанные права, должны быть заблокированы. Сделать это обязаны агрегаторы приложений, например, AppStore или Google Play, после уведомления Роскомнадзора. Роскомнадзор же направляет требование, когда получает заявление правообладателя и соответствующее судебное решение. 

Ранее по теме: Госдума приняла закон о блокировке пиратских мобильных приложений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных