Российский суд впервые вынес решение о блокировке пиратского приложения

Гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов, представляющий S.B.A. Music Publishing, рассказал «Коммерсанту», что это первое в России решение по новому закону о блокировке приложений, нарушающих авторские права. Он отметил, что теперь в стране последует «волна» аналогичных исков.