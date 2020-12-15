Российский суд впервые вынес решение о блокировке пиратского приложения
Московский городской суд обязал Google заблокировать приложение «Music Downloader — Free mp3.downloader» по требованию лейбла S.B.A. Music Publishing с целью защиты авторских прав на три песни группы Cream Soda, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Это первый подобный случай в российской судебной практике.
«Суд запретил создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование программного приложения на странице сайта Google LLC, посредством которого обеспечивалось размещение, распространение и иное использование аудиовизуальных произведений», — заявили в суде.
Гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов, представляющий S.B.A. Music Publishing, рассказал «Коммерсанту», что это первое в России решение по новому закону о блокировке приложений, нарушающих авторские права. Он отметил, что теперь в стране последует «волна» аналогичных исков.
Закон об ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских или смежных прав, вступил в силу 1 октября 2020 г. Он был принят Госдумой в конце мая.
В соответствии с документом, приложения, нарушающие указанные права, должны быть заблокированы. Сделать это обязаны агрегаторы приложений, например, AppStore или Google Play, после уведомления Роскомнадзора. Роскомнадзор же направляет требование, когда получает заявление правообладателя и соответствующее судебное решение.