МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Москве

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию Москвы во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в Новой Москве мокрый снег», — сообщили в МЧС.