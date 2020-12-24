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МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Москве

Ведомости

В Москве 25 декабря ожидается метель и сильный ветер, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию Москвы во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в Новой Москве мокрый снег», — сообщили в МЧС.

«Метель, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, в отдельных районах усиление ветра с порывами до 17 м/с», — добавили в ведомстве.

Из-за непогоды автомобилистам рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений и опережений, а автомобиль парковать вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных