МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Москве
В Москве 25 декабря ожидается метель и сильный ветер, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию Москвы во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в Новой Москве мокрый снег», — сообщили в МЧС.
«Метель, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, в отдельных районах усиление ветра с порывами до 17 м/с», — добавили в ведомстве.
Из-за непогоды автомобилистам рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений и опережений, а автомобиль парковать вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.