Голикова сообщила о COVID-диссидентах в правительстве
Некоторые члены правительства России отрицали существование коронавируса или считали проблему преувеличенной, однако сейчас никто уже так не думает, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Познер» на «Первом канале».
«Я думаю, что уже сейчас нет. Но были», — заявила она в ответ на вопрос о существовании COVID-диссидентов в правительстве (цитата по ТАСС).
Голикова отметила, что по собственному желанию сделала прививку от коронавируса. Свое решение она мотивировала желанием проверить эффективность разработанного в России препарата.
Ранее, в конце октября, «Ведомости» совместно с фондом «Петербургская политика» посчитали, что примерно пятая часть депутатов Госдумы, губернаторского корпуса и членов правительства переболели COVID-19. В частности, коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, экс-глава Минстроя Владимир Якушев, экс-министр энергетики, нынешний вице-премьер Александр Новак и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
По данным оперштаба, на сегодняшний день число россиян, заразившихся коронавирусом, составляет 3 078 035, у 27 787 человек вирус был выявлен в течение последних суток. Выздоровело 2 471 309 пациентов, умерло 55 265. В активной стадии заболевания находятся 551 461.