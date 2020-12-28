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Голикова сообщила о COVID-диссидентах в правительстве

Ведомости

Некоторые члены правительства России отрицали существование коронавируса или считали проблему преувеличенной, однако сейчас никто уже так не думает, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

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«Я думаю, что уже сейчас нет. Но были», — заявила она в ответ на вопрос о существовании COVID-диссидентов в правительстве (цитата по ТАСС).

Голикова отметила, что по собственному желанию сделала прививку от коронавируса. Свое решение она мотивировала желанием проверить эффективность разработанного в России препарата.

Ранее, в конце октября, «Ведомости» совместно с фондом «Петербургская политика» посчитали, что примерно пятая часть депутатов Госдумы, губернаторского корпуса и членов правительства переболели COVID-19. В частности, коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, экс-глава Минстроя Владимир Якушев, экс-министр энергетики, нынешний вице-премьер Александр Новак и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По данным оперштаба, на сегодняшний день число россиян, заразившихся коронавирусом, составляет 3 078 035, у 27 787 человек вирус был выявлен в течение последних суток. Выздоровело 2 471 309 пациентов, умерло 55 265. В активной стадии заболевания находятся 551 461.

Ранее по теме: Попова назвала долю не верящих в существование коронавируса граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных