Попова назвала долю не верящих в существование коронавируса граждан

Глава ведомства подчеркнула, что требуемые меры по ношению масок и перчаток помогают замедлить распространение вируса в стране. «Мы опрашиваем всех заболевших. 85% из них говорят о том, что они нарушали действующие сегодня правила. Они не носили маски. Они не мыли руки», — заявила Попова.