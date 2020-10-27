Попова назвала долю не верящих в существование коронавируса граждан
Каждый десятый гражданин России не верит в существование коронавируса, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Сегодня социологи говорят, что это не больше 10% в нашем обществе. На мой взгляд, это все равно очень высокая цифра», — сказала она.
Также, по словам Поповой, с сентября Роспотребнадзор зафиксировал увеличение числа людей, соблюдающих масочный режим. По ее словам, в начале осени таковых было меньше половины — около 40%, а сейчас значительно больше.
Глава ведомства подчеркнула, что требуемые меры по ношению масок и перчаток помогают замедлить распространение вируса в стране. «Мы опрашиваем всех заболевших. 85% из них говорят о том, что они нарушали действующие сегодня правила. Они не носили маски. Они не мыли руки», — заявила Попова.
Ранее сегодня Роспотребнадзор опубликовал документ, в соответствии с которым на территории России с 28 октября становится обязательным ношение масок в транспорте, закрытых пространствах и в местах скопления людей. Также ведомство рекомендовало регионам ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245.