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Россиян старше 45 лет начнут уведомлять о размере будущей пенсии

Ведомости

Россияне старше 45 лет начнут получать уведомления от Пенсионного фонда России (ПФР) о размере их будущей пенсии, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ПФР.

«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно – к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — рассказали изданию.

Как пояснили в ПФР, в этом возрасте у граждан будет достаточно времени для того принятия мер по увеличению своей пенсии, если ее размер им покажется недостаточным.

Уведомления буду автоматически приходить через портал госуслуг раз в три года, в них ПФР будет сообщать о полученных уведомлениях, приблизительным размере пенсии, а также о том, как и когда гражданин сможет начать получать пенсию.

«Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы», — заключил в беседе с изданием статс-секретарь ПФР Андрей Пудов.

Ранее президент России Владимир Путин согласился дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее по теме: Набиуллина допустила возможность получения пенсии в цифровой валюте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных