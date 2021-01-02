Россиян старше 45 лет начнут уведомлять о размере будущей пенсии
Россияне старше 45 лет начнут получать уведомления от Пенсионного фонда России (ПФР) о размере их будущей пенсии, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ПФР.
«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно – к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — рассказали изданию.
Как пояснили в ПФР, в этом возрасте у граждан будет достаточно времени для того принятия мер по увеличению своей пенсии, если ее размер им покажется недостаточным.
Уведомления буду автоматически приходить через портал госуслуг раз в три года, в них ПФР будет сообщать о полученных уведомлениях, приблизительным размере пенсии, а также о том, как и когда гражданин сможет начать получать пенсию.
«Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы», — заключил в беседе с изданием статс-секретарь ПФР Андрей Пудов.
Ранее президент России Владимир Путин согласился дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.