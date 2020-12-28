Набиуллина допустила возможность получения пенсии в цифровой валюте
В случае введения в России цифрового рубля люди смогут получать пенсии в этой валюте, заявила в интервью Сергею Шнурову на канале RTVI глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Пенсии — как люди захотят. Они сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счета в банках, на карточку, если к этому счету привязана карточка. Люди смогут выбирать», — сказала она.
Набиуллина пояснила, что цифровой рубль представляет собой то же, что наличные или средства на банковском счете, только в другой форме. При введения этого вида денег население и компании смогут открывать электронные кошельки и иметь выражение рубля в токенах на платформе ЦБ. При этом доступ к такому рублю не будет зависеть от банков.
Глава регулятора также выразила мнение, что россияне очень склонны к новациям. Поэтому есть вероятность, что цифровой рубль будет востребован у населения, отметила она.
О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ РФ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о внедрении валюты не принято, однако регулятор считает, что это может способствовать повышению доступности финансовых инструментов для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.