Набиуллина допустила возможность получения пенсии в цифровой валюте

Набиуллина пояснила, что цифровой рубль представляет собой то же, что наличные или средства на банковском счете, только в другой форме. При введения этого вида денег население и компании смогут открывать электронные кошельки и иметь выражение рубля в токенах на платформе ЦБ. При этом доступ к такому рублю не будет зависеть от банков.