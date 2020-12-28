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Набиуллина допустила возможность получения пенсии в цифровой валюте

Ведомости

В случае введения в России цифрового рубля люди смогут получать пенсии в этой валюте, заявила в интервью Сергею Шнурову на канале RTVI глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Пенсии — как люди захотят. Они сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счета в банках, на карточку, если к этому счету привязана карточка. Люди смогут выбирать», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что цифровой рубль представляет собой то же, что наличные или средства на банковском счете, только в другой форме. При введения этого вида денег население и компании смогут открывать электронные кошельки и иметь выражение рубля в токенах на платформе ЦБ. При этом доступ к такому рублю не будет зависеть от банков.  

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Глава регулятора также выразила мнение, что россияне очень склонны к новациям. Поэтому есть вероятность, что цифровой рубль будет востребован у населения, отметила она.

О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ РФ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о внедрении валюты не принято, однако регулятор считает, что это может способствовать повышению доступности финансовых инструментов для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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