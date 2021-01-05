Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице
Правительство сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год, сообщила пресс-служба кабмина.
«В новом году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.
Максимальное пособие по-прежнему будет составлять 12 130 руб., минимальное – 1500 руб. «При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей», – уточнили в правительстве.
В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. – уровня МРОТ.
В ноябре 2020 г. директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов заявил, что количество получающих пособия по безработице россиян выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.