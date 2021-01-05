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Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице

Ведомости

Правительство сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год, сообщила пресс-служба кабмина.

«В новом году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Максимальное пособие по-прежнему будет составлять 12 130 руб., минимальное – 1500 руб. «При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей», – уточнили в правительстве.

В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. – уровня МРОТ.

В ноябре 2020 г. директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов заявил, что количество получающих пособия по безработице россиян выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Ранее по теме: Минтруд заявил о пятикратном росте числа получателей пособий по безработице

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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