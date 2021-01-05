Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице

Максимальное пособие по-прежнему будет составлять 12 130 руб., минимальное – 1500 руб. «При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей», – уточнили в правительстве.