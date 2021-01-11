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Минздрав выдал разрешение на испытания вакцины «Спутник лайт»

Ведомости

Министерство здравоохранения выдало разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник лайт», следует из Государственного реестра лекарственных препаратов (ГРЛП). 

Согласно данным реестра, испытания препарата начались 8 января и продлятся до 31 декабря 2021 года. Первая и вторая фаза испытаний пройдут в трех медорганизациях в Москве и Санкт-Петербурге с участием 150 добровольцев. 

Ранее о создании лайт-версии вакцины «Спутник V» сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что препарат предполагает только одну прививку и помогает быстрее выработать антитела к коронавирусу. 

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных