Минздрав выдал разрешение на испытания вакцины «Спутник лайт»
Министерство здравоохранения выдало разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник лайт», следует из Государственного реестра лекарственных препаратов (ГРЛП).
Согласно данным реестра, испытания препарата начались 8 января и продлятся до 31 декабря 2021 года. Первая и вторая фаза испытаний пройдут в трех медорганизациях в Москве и Санкт-Петербурге с участием 150 добровольцев.
Ранее о создании лайт-версии вакцины «Спутник V» сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что препарат предполагает только одну прививку и помогает быстрее выработать антитела к коронавирусу.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.