Правительство поддержало запрет для госслужащих иметь второе гражданство
Правительство поддержало законопроект, внесенный президентом Владимиром Путиным и запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство, подданство и вид на жительство в другом государстве.
«Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона», — отмечается в сообщении в электронной базе нижней палаты парламента.
30 ноября 2020 г. президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на второе гражданство, подданство и ВНЖ для государственных и муниципальных служащих, членов ОНК и уполномоченных по правам человека и по правам детей, сотрудников Росгвардии, СВР, ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, Следственного комитета, прокуратуры и дипломатических работников, для председателя Центробанка, губернаторов и депутатов. Нововведения обусловлены поправками в Конституцию страны, которые были приняты в результате общенародного голосования 1 июля.