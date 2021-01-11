Правительство поддержало запрет для госслужащих иметь второе гражданство

30 ноября 2020 г. президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на второе гражданство, подданство и ВНЖ для государственных и муниципальных служащих, членов ОНК и уполномоченных по правам человека и по правам детей, сотрудников Росгвардии, СВР, ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, Следственного комитета, прокуратуры и дипломатических работников, для председателя Центробанка, губернаторов и депутатов. Нововведения обусловлены поправками в Конституцию страны, которые были приняты в результате общенародного голосования 1 июля.