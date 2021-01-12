Маск на русском прокомментировал твит Роскосмоса о Королеве

Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 года в Житомире в семье преподавателя русской словесности. Королев стал основоположником российской космонавтики, одним из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. В 1957 году Королев запустил на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник.