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Маск на русском прокомментировал твит Роскосмоса о Королеве

Ведомости

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на русском языке прокомментировал запись Роскосмоса в Twitter о 114-летии со дня рождения авиаконструктора Сергея Королева. 

«Он был великолепен», — написал Маск. 

Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 года в Житомире в семье преподавателя русской словесности. Королев стал основоположником российской космонавтики, одним из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. В 1957 году Королев запустил на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник.

Также ученый сконструировал пилотируемый корабль «Восток», на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных