Гинцбург не исключил создания однокомпонентной вакцины от коронавируса
Глава научного центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины (которую нужно вводить один раз). По его словам, такая вакцина может быть создана, но важно, чтобы она формировала иммунитет к вирусу минимум на два года, пишут «РИА Новости».
Существующие в мире вакцины от коронавируса, в том числе российские «Спутник V» и «ЭпиВакКорону», нужно вводить два раза с разницей в две-три недели. «Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать. Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», — сказал Гинцбург.
В России в середине декабря 2020 г. началась вакцинация групп риска от коронавируса. 13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всего населения со следующей недели.
11 августа 2020 г. было объявлено о регистрации первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее разработали в научном центре Гамалеи. По данным разработчиков, эффективность препарата составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. В октябре прошлого года была зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса, разработанная научным центром «Вектор».
Ранее Минздрав выдал разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник лайт». Президент России Владимир Путин рассказал, что вакцину нужно будет вводить один раз. Препарат поможет быстрее выработать иммунитет к коронавирусу.