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Гинцбург не исключил создания однокомпонентной вакцины от коронавируса

Ведомости

Глава научного центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины (которую нужно вводить один раз). По его словам, такая вакцина может быть создана, но важно, чтобы она формировала иммунитет к вирусу минимум на два года, пишут «РИА Новости».

Существующие в мире вакцины от коронавируса, в том числе российские «Спутник V» и «ЭпиВакКорону», нужно вводить два раза с разницей в две-три недели. «Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать. Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», — сказал Гинцбург.

В России в середине декабря 2020 г. началась вакцинация групп риска от коронавируса. 13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всего населения со следующей недели. 

11 августа 2020 г. было объявлено о регистрации первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее разработали в научном центре Гамалеи. По данным разработчиков, эффективность препарата составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. В октябре прошлого года была зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса, разработанная научным центром «Вектор». 

Ранее Минздрав выдал разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник лайт». Президент России Владимир Путин рассказал, что вакцину нужно будет вводить один раз. Препарат поможет быстрее выработать иммунитет к коронавирусу. 

Ранее по теме: Регионы России сильно различаются по доступности вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных