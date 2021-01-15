Гинцбург не исключил создания однокомпонентной вакцины от коронавируса

Существующие в мире вакцины от коронавируса, в том числе российские «Спутник V» и «ЭпиВакКорону», нужно вводить два раза с разницей в две-три недели. «Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать. Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», — сказал Гинцбург.