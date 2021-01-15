Пункт вакцинации от коронавируса предложили открыть на Красной площади
Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович предложил открыть пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе на Красной площади. Об этом Куснирович заявил в открытом письме.
«В случае, если решение о создании мобильных пунктов вакцинации будет Мэрией Москвы принято, ГУМ готов предоставить незамедлительно необходимые помещения для этого и сопутствующую инфраструктуру», — отметил Куснирович. Он попросил считать свое письмо официальным предложением Депздраву Москвы.
Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что власти города заключили соглашения с 34 частными клиниками на вакцинацию москвичей от коронавируса. 15 клиник уже получили препарат. Вакцина для пациентов клиник будет бесплатной, оплатить нужно будет только услуги по ее введению.
В России вакцинация групп риска от коронавируса началась в середине декабря 2020 г. 13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всего населения со следующей недели.