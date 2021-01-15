Пункт вакцинации от коронавируса предложили открыть на Красной площади

Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что власти города заключили соглашения с 34 частными клиниками на вакцинацию москвичей от коронавируса. 15 клиник уже получили препарат. Вакцина для пациентов клиник будет бесплатной, оплатить нужно будет только услуги по ее введению.