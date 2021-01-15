В Центре Гамалеи раскритиковали идею властей Сахалина давать бейджи привившимся
Бейджи с разрешением не надевать маски, которые власти Сахалина пообещали тем, кто привился от коронавируса, окажутся неэффективной мерой. Об этом заявил в эфире «Россия 24» ведущий специалист научного центра Гамалеи Федор Лисицын.
«Бейджики [для идентификации привитых] и все прочее кажутся странной идеей: их будут передавать друг другу, даже если они с фотографией», — сказал Лисицын. Он однако добавил, что о результатах такой практики можно будет судить позже.
«Южно-Сахалинск попробует, посмотрим, что из этого получится», — сказал он.
Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что вакцинировавшимся от коронавируса жителям региона, имеющим сертификат о вакцинации, выдадут специальные бейджи. Их обладатели получат право быть в общественных местах на территории региона без маски. Массовая вакцинация на Сахалине начнется с 16 января. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня заявил, что ношение масок в общественных местах является обязательным, в том числе для получивших прививку.
Однако директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пациенты с высоким уровнем антител к коронавирусу могут не носить маску, чтобы поддерживать их уровень.