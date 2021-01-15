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В Центре Гамалеи раскритиковали идею властей Сахалина давать бейджи привившимся

Ведомости

Бейджи с разрешением не надевать маски, которые власти Сахалина пообещали тем, кто привился от коронавируса, окажутся неэффективной мерой. Об этом заявил в эфире «Россия 24» ведущий специалист научного центра Гамалеи Федор Лисицын.

«Бейджики [для идентификации привитых] и все прочее кажутся странной идеей: их будут передавать друг другу, даже если они с фотографией», — сказал Лисицын. Он однако добавил, что о результатах такой практики можно будет судить позже.

«Южно-Сахалинск попробует, посмотрим, что из этого получится», — сказал он.

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что вакцинировавшимся от коронавируса жителям региона, имеющим сертификат о вакцинации, выдадут специальные бейджи. Их обладатели получат право быть в общественных местах на территории региона без маски. Массовая вакцинация на Сахалине начнется с 16 января. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня заявил, что ношение масок в общественных местах является обязательным, в том числе для получивших прививку.

Однако директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пациенты с высоким уровнем антител к коронавирусу могут не носить маску, чтобы поддерживать их уровень. 

Ранее по теме: Минздрав заявил о необходимости носить маски после вакцинации от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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