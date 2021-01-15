В Центре Гамалеи раскритиковали идею властей Сахалина давать бейджи привившимся

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что вакцинировавшимся от коронавируса жителям региона, имеющим сертификат о вакцинации, выдадут специальные бейджи. Их обладатели получат право быть в общественных местах на территории региона без маски. Массовая вакцинация на Сахалине начнется с 16 января. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня заявил, что ношение масок в общественных местах является обязательным, в том числе для получивших прививку.