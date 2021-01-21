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Собянин продлил ряд действующих в Москве ограничений из-за коронавируса

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения на работу общепита в ночное время и требование перевести 30% сотрудников на дистанционную работу, говорится в личном блоге Собянина. Требование о дистанционке для работников будет сохраняться «до существенного улучшения эпидемиологической ситуации».

Также сохранится режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Если представители этих групп сделают прививку от коронавируса, власти города разблокируют их транспортные карты для бесплатного проезда, говорится в сообщении мэра.

На дистанционном обучении до 6 февраля останутся студенты федеральных и городских вузов в Москве. С 18 января школьники перешли на очное обучение, студенты колледжей также вернутся за парты.

Требование по самоизоляции пожилых москвичей и пациентов с хроническими заболеваниями было введено в Москве в конце сентября. В начале октября власти города потребовали перевести на удаленку не менее 30% работников московских компаний. Затем было введено ограничение на работу общепита и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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