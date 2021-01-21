Собянин продлил ряд действующих в Москве ограничений из-за коронавируса

Требование по самоизоляции пожилых москвичей и пациентов с хроническими заболеваниями было введено в Москве в конце сентября. В начале октября власти города потребовали перевести на удаленку не менее 30% работников московских компаний. Затем было введено ограничение на работу общепита и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.