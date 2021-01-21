Собянин продлил ряд действующих в Москве ограничений из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения на работу общепита в ночное время и требование перевести 30% сотрудников на дистанционную работу, говорится в личном блоге Собянина. Требование о дистанционке для работников будет сохраняться «до существенного улучшения эпидемиологической ситуации».
Также сохранится режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Если представители этих групп сделают прививку от коронавируса, власти города разблокируют их транспортные карты для бесплатного проезда, говорится в сообщении мэра.
На дистанционном обучении до 6 февраля останутся студенты федеральных и городских вузов в Москве. С 18 января школьники перешли на очное обучение, студенты колледжей также вернутся за парты.
Требование по самоизоляции пожилых москвичей и пациентов с хроническими заболеваниями было введено в Москве в конце сентября. В начале октября власти города потребовали перевести на удаленку не менее 30% работников московских компаний. Затем было введено ограничение на работу общепита и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.