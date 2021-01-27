В Роспотребнадзоре предупредили о риске усиления эпидемии COVID-19

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад. Покровский отметил, что это послабление не повлияет на эпидемиологическую обстановку в городе, так как основными посетителями баров является молодежь.