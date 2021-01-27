В Роспотребнадзоре предупредили о риске усиления эпидемии COVID-19
Пандемия коронавируса может снова усилиться, заявил радиостанции «Говорит Москва» замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
«Конечно, существует еще опасность того, что эпидемия вновь начнет усиливаться. Поэтому, конечно, основные мероприятия сохраняются», — сказал Покровский, отметив необходимость продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию до тех пор, «пока не будет полной уверенности, что у нас создалась иммунная прослойка населения».
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад. Покровский отметил, что это послабление не повлияет на эпидемиологическую обстановку в городе, так как основными посетителями баров является молодежь.