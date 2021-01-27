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В Роспотребнадзоре предупредили о риске усиления эпидемии COVID-19

Ведомости

Пандемия коронавируса может снова усилиться, заявил радиостанции «Говорит Москва» замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Конечно, существует еще опасность того, что эпидемия вновь начнет усиливаться. Поэтому, конечно, основные мероприятия сохраняются», — сказал Покровский, отметив необходимость продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию до тех пор, «пока не будет полной уверенности, что у нас создалась иммунная прослойка населения».

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад. Покровский отметил, что это послабление не повлияет на эпидемиологическую обстановку в городе, так как основными посетителями баров является молодежь.

Ранее по теме: В Москве отменили удаленку и разрешили ресторанам работать ночью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных