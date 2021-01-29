Строители назвали предназначение строящегося «дворца Путина»

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что «дворец» в Геленджике принадлежит предпринимателям. «Это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом», — сказал Песков