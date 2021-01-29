Строители назвали предназначение строящегося «дворца Путина»
«Дворец Путина» в Геленджике, о котором идет речь в фильме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, после завершения строительства будет апарт-отелем, заявил строитель журналисту телеканала «Россия 1» Александру Рогаткину.
«Апарт-отель. Ну, гостиница с номерами, общими зонами, бассейнами», — сказал представитель застройщика, отвечая на вопрос о том, действительно ли это «дворец Путина».
Ранее Навальный опубликовал материал, в котором рассказал о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Навальный также утверждал, что над «дворцом» установлена бесполетная зона.
26 января глава государства во время встречи со студентами заявил, что ни он, ни его близкие родственники не имеют в собственности «дворец» в Геленджике.
Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что «дворец» в Геленджике принадлежит предпринимателям. «Это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом», — сказал Песков