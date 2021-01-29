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Строители назвали предназначение строящегося «дворца Путина»

Ведомости

«Дворец Путина» в Геленджике, о котором идет речь в фильме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, после завершения строительства будет апарт-отелем, заявил строитель журналисту телеканала «Россия 1» Александру Рогаткину.

«Апарт-отель. Ну, гостиница с номерами, общими зонами, бассейнами», — сказал представитель застройщика, отвечая на вопрос о том, действительно ли это «дворец Путина».

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Ранее Навальный опубликовал материал, в котором рассказал о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Навальный также утверждал, что над «дворцом» установлена бесполетная зона.

26 января глава государства во время встречи со студентами заявил, что ни он, ни его близкие родственники не имеют в собственности «дворец» в Геленджике.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что «дворец» в Геленджике принадлежит предпринимателям. «Это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом», — сказал Песков

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о владельцах «дворца» в Геленджике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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