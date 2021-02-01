Спрос россиян на мебель в пандемию вырос почти в 1,5 раза
Онлайн-спрос россиян на мебель в 2020 г. вырос на 48% по сравнению с показателями 2019 г., говорится в исследовании «Авито» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Чаще всего люди интересовались товарами из категории «Кровати, диваны и кресла».
«На первом месте по популярности в 2020 г. находился раздел «Кровати, диваны и кресла», он занял около 32% в общем спросе на мебель. Интересоваться товарами из категории россияне стали на 44% активнее, чем в 2019 г,, а средняя цена покупки составила 7990 руб. — это на 13% дороже, чем год назад», — рассказали аналитики.
Вторыми по популярности стали шкафы и комоды: на них пришлось 16% от всего спроса. Их востребованность в 2020 г. по сравнению с годом ранее выросла на 43%, а средняя цена — на 8%, до 6100 руб.
Третье место — у столов и стульев, на них ушло 12% спроса. Ими интересовались на 52% активнее, чем в 2019 г. При этом они подорожали сильнее указанных выше товаров — на 17%. Средний чек составил 3,5 тыс. руб.
Кроме того, в число самых популярных среди россиян товаров из общей категории «Мебель и предметы интерьера» вошли также стенка, кухонный гарнитур и ковер. К слову, востребованность последнего выросла сильнее всего из перечисленных предметов — на 54% год к году. Цена за год не изменилась и составила 1000 руб.
Подобную ситуацию эксперты объяснили введенными из-за пандемии коронавируса ограничительными мерами, ввиду которой людям пришлось отложить поездки и встречи и находиться дома. Поэтому они стали улучшать условия для жизни и удаленной работы или учебы.
Наибольший рост спроса на мебель и предметы интерьера за год эксперты зафиксировали в Ижевске (58%), Краснодаре (57%) и Кирове (56%). В Москве и Санкт-Петербурге показатели составили 43% и 49% соответственно.