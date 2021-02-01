Спрос россиян на мебель в пандемию вырос почти в 1,5 раза

«На первом месте по популярности в 2020 г. находился раздел «Кровати, диваны и кресла», он занял около 32% в общем спросе на мебель. Интересоваться товарами из категории россияне стали на 44% активнее, чем в 2019 г,, а средняя цена покупки составила 7990 руб. — это на 13% дороже, чем год назад», — рассказали аналитики.